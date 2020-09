Napriek obmedzeniam sa však v Šaštíne zišlo vyše tisíc ľudí. Organizátori však dodržali platné obmedzenia a viac ako tisícku na púť nevpustili.

Tí, ktorí sa zostali stáť pred bránami, sa najskôr rozčuľovali a snažili sa dostať do vnútra. Nakoniec sa s tým, že ich nepustia, zmierili. Väčšina ľudí mala na tvári rúška, odstupy by ste však hľadali márne. Celkovo bola na mieste pokojná atmosféra a ľudia teraz čakajú na príchod premiéra Igora Matoviča.

„Pozatvárali ste nám kostoly, to je jedna vec. A teraz nás nechcete ani pustiť a my tu ostávame stáť pred tou ohradou a sme na vzduchu,“ posťažoval sa pútnik, ktorý prišiel až z Bratislavy. „To, čo sa deje, nás má odskúšať. Takže ja to prijímam,“ povedala s pokorou Mária z Radošoviec.

Ústredným bodom programu púte bola slávnostná svätá omša, ktorá bola na programe v utorok predpoludním. Kazateľom slávnostnej svätej omše bol bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.

"Azda neexistuje silnejšie vyobrazenie, ktoré by mohlo vypovedať o tejto chvíli. To, ako Mária stojí pod krížom, preniknutá sedmorým mečom bolesti, hovorí viac než 1000 slov. Je to okamih hrubého násilia, arogantného výsmechu mocných. Kto sa v živote stretol s podobnou skúsenosťou, dokáže sa pri pohľade na matku, ktorá stráca svojho syna, vcítiť do jej srdca," uviedol Zvolenský.

Vo svojej kázni ďalej poukázal na silu nádeje. "Túto nádej nám želám v súčasnej snahe zvládnuť výzvy, ktoré pred nás kladie pandémia, ale aj vo všetkých ostatných osobných, zdravotných zápasoch, vo vzťahových problémoch. Takisto aj v každej bolesti a smútku a vo všetkých obavách, ktoré život prináša," kázal vo svojej reči arcibiskup.