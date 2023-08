Zo začiatku to vyzeralo na obyčajnú búrku. Postupne sa nočná obloha rozjasnila doslova na niekoľko minút. Blesky vrhajúce svetlo, aké nikto z nás nechce radšej vidieť, prevzali štafetu od poobedných slnečných lúčov. "Najprv to bolo trochu dažďa, neskôr sa pridali blesky. No tie hromy, ktoré sme počuli... neskutočný strach!" opisuje na sociálnej sieti Pavol z Michaloviec. "Keby so mnou nenadskočila posteľ v Trebišove po údere blesku niekde blízko, tak o tom ani netuším," pridáva sa komentujúci Patrik.

Množstvo fotografií, ktoré zaplavili facebook ukazujú, že mraky sa sformovali ozaj zaujímavým spôsobom. Niektorí komentujúci to dokonca po hľadaní na internete prirovnávajú k úkazu "bow echo". Bow echo je jedným z najnebezpečnejších veterných javov sprevádzajúci veľké búrkové systémy - príležitostne formujú aj tornáda. "Môže to byť aj derecho, vzniká práve z bow echa. Už tuším bolo zaznamenané na Slovensku," konštatuje Zuzana pod príspevkom na facebooku.

Zaplavené však ostali nie iba sociálnej siete fotografiami, ale aj cesty. V Humennom zaplavilo ešte v noci štvorpruhovú cestu, v Košiciach zasa padali stromy. Tie ničili najmä autá. Vietor strhol v obci Zbudské Dlhé aj strechu obecného úradu. Dážď budovu následne zatopil. "Všetko je mokré, celý obecný úrad. Horné i spodné poschodie," opísal starosta obce František Kopej. Škody predbežne odhaduje na 80-tisíc eur.

Meteorológovia varujú, že hoci búrky v noci trápili najmä východnú časť republiky, teraz sa tvoria aj na strednom a západnom Slovensku. Len od polnoci do siedmej rána udrelo na našom území viac ako 17-tisíc bleskov.