VIDEO Ďalší MEDVEĎ sa pohyboval priamo v areáli základnej školy: Obec tvrdí, že je to NORMÁLNE!

O premnožení medveďov a stretoch s nimi sa hovorí stále viac. Problémom však je najmä to, že sa dostávajú do blízkosti obydlí. Tento raz jedného zaregistrovali aj obyvatelia Muráňa (okr. Revúca). A to len kúsok od základnej školy!