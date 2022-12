Skutočne nezvyčajný pohľad sa pred pár dňami naskytol obyvateľom Banskej Bystrice. Vodiči totiž mohli na ceste stretnúť luxusné Ferrari Monza, ktorého cena je 1,6 milióna eur. To však nie je všetko.

Toto auto s lučeneckou ŠPZ sa však nepreháňalo po cestách len tak. Každému totiž udrel do očí predovšetkým "náklad", ktorý "športiak" viezol - vianočný stromček. Bizarná scéna tak pôsobila doslova ako z filmu. Video zdieľal na svojom instagrame používateľ s názvom Garáž Piko, ktorý tu, ako uvádza, pravidelne zdieľa "tie najlepšie automobilové skvosty z Česka a Slovenska". A čo vy? "Hodili" by ste vianočný stromček do tak luxusného vozidla?

BIZARNÉ VIDEO SI POZRITE NIŽŠIE:

