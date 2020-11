Iba dve a pol minúty a môžete vzlietnuť. Teda, ak sedíte v lietajúcom aute AirCar V5. Minulý týždeň už piata generácia lietajúceho auta úspešne absolvovala na piešťanskom letisku dva letiskové okruhy vo výške 300 m, vrátane dvoch vzletov a pristátí.

AirCar V5 je najnovšou generáciou lietajúceho auta navrhnutá profesorom Štefanom Kleinom. „Kľúčové merané letové parametre potvrdili všetky teoretické predpoklady a výpočty, na ktorých bol vývoj AirCar-u založený. Po dokončení požadovaných letových skúšok v súlade s predpismi EASA bude vyrobený model s certifikovaným motorom ADEPT s výkonom 300 HP v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov,“uviedol profesor Štefan Klein, ktorý je aj skúšobným pilotom spoločnosti Klein Vision.

Nová generácia lietajúceho auta od slovenského vývojára Štefana Kleina sa za 150 sekúnd zmení z auta na lietadlo. Zdroj: Klein Vision



Podľa neho ľudia o vozidlo už prejavili záujem. „Vďaka AirCar-u prídete do cieľovej destinácie bez toho, aby ste strácali čas prepravou na letisko či bezpečnostnou kontrolou. Autolietadlo vás odvezie priamo na golfové ihrisko, do kancelárie, obchodného centra alebo do hotela, a pritom môžete zaparkovať na bežnom parkovacom mieste.“ skonštatoval Anton Zajac, spoluzakladateľ spoločnosti.

