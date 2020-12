Vianočné trhy v tomto meste budú v novom roku otvorené do 22.00 h!

Poslanci mesta na štvrtkovom (10. 12.) mestskom zastupiteľstve schválili návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktorým predĺžili predaj občerstvenia a stravovania na vianočných trhoch do 22.00 h. Informoval o tom vedúci kancelárie primátora Martin Baláž.

"Zosúladili sme to aj s terasami, ktoré majú otvorené do 22.00 h. Je to podobný predaj na verejnom priestranstve. Boli aj argumenty zo strany verejnosti, keďže ľudia mali záujem byť na vianočných trhoch dlhšie," vysvetlil Baláž.

Vianočné trhy v meste Žiar nad Hronom Zdroj: ziar.sk

Okrem predĺženia predaja občerstvenia návrh VZN počíta aj s predĺžením iného predaja a služieb, a to do 19.00 h. Mesto na zmenu získalo aj súhlasné stanovisko Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Žiar nad Hronom rovnako ako povolenie od regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Tohtoročné vianočné trhy samospráva pre pandémiu nového koronavírusu zrušila. Primátor mesta Peter Antal ešte koncom novembra na sociálnej sieti informoval o tom, že napriek snahe mesto nedokáže trhy zorganizovať bez porušenia platných protipandemických nariadení. Atmosféru Vianoc obyvateľom mesta spríjemní aspoň séria koncertov pod oknami panelákov s názvom Panelové Vianoce, ktoré od pondelka (14. 12.) do nedele (20. 12) organizuje mestské kultúrne centrum.