Vianočné dni v Inchebe: Páčil by sa vám TAKÝTO šokujúci darček pod stromček?

Stále rozmýšľate nad vhodnými darčekmi pod stromček? Tradičné Dni Vianoc v bratislavskej Inchebe ponúkajú desiatky tipov, z ktorých si určite vyberiete tie svoje. Otvorené sú do 21. decembra, v pracovné dni od 11.00 h do 18.00 h a cez víkendy od 10.00 h do 19.00 h. Vstup i parkovanie v areáli výstaviska sú bezplatné. Tu sú niektoré inšpirácie: