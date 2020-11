Bratislavčanka Veronika Frohlich (34) zažila pondelňajší teroristický útok vo Viedni na vlastnej koži. Bola s rodinou na večeri len pár metrov od jedného z miest, kde sa strieľalo a kvôli bezpečnostným opatreniam tam uviazla až do rána.

„Manžel bol vo Viedni služobne niečo vybaviť, tak sme išli s dcérkou s ním, že si aj nakúpime. Pekný výlet sme chceli ukončiť večerou a ísť naspäť do Bratislavy, tak sme okolo po siedmej zašli do reštaurácie The Bank, ktorá je v budove hotela Park Hyatt v centre Viedne,“ popisuje Veronika pondelkový večer. Reštaurácia bola plná, mohlo tam byť asi 150 ľudí.

Pár minút po ôsmej chceli vyjsť z reštaurácie k autu. „Zastavili nás, že nemôžeme ísť von, lebo sa tam strieľa. To bol šok,“ povedala nám Veronika s tým, že potom niekoľko hodín čakali v kaviarni, či sa bude dať odísť.

„Medzitým nás čašníčka Slovenka informovala čo sa deje vonku. Vtedy som si uvedomila, čo sa mohlo stať, keď som o trištvrte na osem išla pred hotel telefonovať, lebo dnu som nemala signál...“ vyhrklo z nej.

Vo Viedni uviazli do rána

Keďže sa ani o polnoci ešte nedalo z reštaurácie odísť, rozhodla sa Veronika s manželom a malou dcérkou zostať v hoteli cez noc s tým, že ráno sa uvidí. Polícia hotel hermeticky uzavrela, takže tam boli v bezpečí. „Ale bol to veľmi nepríjemný pocit, aj preto, že sme mali so sebou 7-ročné dieťa. Cez internet sme pozerali správy, takže sme zistili sme že vonku sú teroristi. A čašníčka nám povedala, že vonku je všade krv.

„Musím ale povedať, že viedenskí policajti to zvládli perfektne. Počuli sme neustále policajné autá aj helikoptéry, k oknu som s dcérkou ísť nechcela kvôli bezpečnosti, ale všetci naokolo o tom hovorili, bolo cítiť nervozitu, veď také niečo sme poznali len z akčných filmov a teraz to bolo za oknami naozaj,“ dodala mama, ktorá v noci takmer nezažmúrila oči, lebo helikoptéry lietali po celý čas a osvetľovali námestie.

Šok na hraniciach

Ráno im oznámili, že už sa dá prejsť po ulici tých pár metrov k autu, ale musia ísť veľmi rýchlo, lebo to ešte stále môže byť nebezpečné. A tak sa pobalili a vyrazili domov.

Cestou sa ešte rozprávali o tom, aký šok vo Viedni zažili, keď na slovenských hraniciach prišiel ďalší. „Hranice sme prechádzali okolo pol desiatej dopoludnia v Jarovciach. Všade sme čítali o kontrolách, ale tu hranice nikto nekontroloval. Stál tam jeden slovenský policajt, ktorý si nás vôbec nevšímal. Čítala som, že na hraniciach sú kvôli korone námatkové kontroly, ale keď sme prechádzali my, neboli vôbec žiadne. Navyše máme vzadu v aute tmavé sklá, takže sme mohli previezť čokoľvek a kohokoľvek. To ma dosť znepokojilo. Považujem to za nezodpovedné,“povzdychla si Veronika.

Mohlo by vás zaujímať: