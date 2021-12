Rodičia na ňu musia byť ale poriadne hrdí. Vanessa Volopichová zdedila po svojej známej mamine nielen krásu, ale aj športové nadanie. A nie hocijaké. Našla totiž zaľúbenie v snowboardingu a vyhráva jednu súťaž za druhou.

Pri pohľade na niektoré zábery z jej instagramového profilu, na ktorých robí absolútne profesionálne nielen free ride, ale aj rôzne skoky a saltá, sa vám poriadne zakrúti hlava. Je vidno, že si to dievča poriadne užíva a má všetky predpoklady na to, byť úspešnou v tejto oblasti aj v staršom veku. "My super girl," napísala jej slávna mama k jednému videu. Tak čo poviete na jej schopnosti?

