Veľké zmeny v envirorezorte: Štátne lesy budú spravovať ochranári, urýchli sa ich zonácia

Štátne lesy v národných parkoch v najprísnejších chránených územiach by mali spravovať ochranári. Avizuje to Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Urýchliť by sa tak mala ich zonácia. Informovalo o tom tlačové oddelenie envirorezortu.