Chladný vzduch sa k nám dostane zo severozápadu už zajtra, a to po prechode dvoch studených frontov.

"Zrážky z prvého z nich aktuálne prechádzajú cez naše územie. Druhý front je zrážkovo nevýraznejší, aktuálne z neho prší (na horách sneží) najmä v severozápadných Čechách, no je za ním ešte chladnejšia vzduchová hmota. Ani zajtra zrážok nebude veľa, no hranica sneženia sa zníži do stredných, najmä na severe lokálne aj nižších polôh. Preniknutie chladného vzduchu tiež znamená ukončenie inverzného charakteru počasia," informujú meteorológovia.

Cez víkend sa do našej oblasti dostane od západu tlaková výš, ktorá bude mať za následok úbytok oblačnosti a zvýraznenie nočných mrazov.

"S vysokou pravdepodobnosťou bude mrznúť na celom území, pričom v dolinách môže byť ojedinele až okolo -10 °C. Situácia však dlho nepotrvá a už začiatkom budúceho týždňa sa znovu oteplí,"dodali meteorológovia.