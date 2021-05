„Veľká vďaka ministrovi dopravy a výstavby Andrejovi Doležalovi, že splnil slovo, ktoré mi dal minulé leto a pohol s prípravou novej vlakovej zastávky v Ružinove. Čím viac ľudí pricestuje pohodlnou verejnou dopravou, tým voľnejšie cesty a parkovacie miesta pre Bratislavčanov,“ napísal na sociálnej sieti starosta Ružinova Martin Chren v stredu večer.

Skutočné riešenie: Zmluva aj peniaze naraz

Železnice Slovenskej republiky v stredu za účasti ministra dopravy Andreja Doležala a starostu Ružinova Martina Chrena podpísali zmluvu na spracovanie projektovej dokumentácie terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP).

„Toto je skutočné riešenie dopravy, ktorá sa po korone vracia v meste do ešte horších koľají, než bola pred rokom. Dnes u nás na úrade podpísali zmluvu na projekt, zohnali peniaze na stavbu a snáď o také tri roky bude nová vlaková zastávka, bezpečný priechod cez trať, protihluková stena a aj bezpečnejšie priecestie na Ivánskej realitou,“ hovorí Chren s tým, že verí, že mesto pod vedením Matúša Valla pohne aj s predĺžením električky k tejto stanici, aby naozaj všetci, ktorí ráno prichádzajú z juhu do mesta, mohli pohodlne prestúpiť a neboli motivovaní jazdiť do Bratislavy autom.

V Ružinove vybudujú prestupný terminál, teda nástupište, ktoré je od začiatku projektované na to, aby z neho mohli ľudia čo najjednoduchšie prestúpiť z vlaku na autobusy, električky či trolejbusy.

Zjednodušenie prestupov

Terminál umožní zjednodušenie a skrátenie prestupov a zároveň umožňuje napojenie existujúcich aj budúcich prestupných uzlov na MHD. „Pomôžeme tak skrátiť čas dochádzajúcich ľudí do centra mesta a využívaním verejnej osobnej dopravy znížime počet áut. Projekt odbočky zároveň zvýši priepustnosť veľmi intenzívne využívanej trate smerom na Dunajskú Stredu," priblížil význam projektu minister Doležal.

Z projektu sa teší aj starosta Ružinova Martin Chren, ktorý zdôraznil, že toto prinesie nielen odľahčenie dopravy v Ružinove, ale v celom meste. Uvoľnenie parkovacích kapacít by podľa neho mali pocítiť všetci obyvatelia.

Zástavka bude spájať vlak, autobus a snáď aj električku, ak sa dovtedy podarí dokončiť rekonštrukciu Ružinovskej radiály. Súčasťou projektu je aj peší podchod pod traťou, aby obyvatelia mohli bezpečne prejsť k obchodným centrám.

Získa nielen Bratislava, ale aj Dunajská Streda a Komárno

Po dokončení projektu sa má výrazne zvýšiť priepustnosť trate v úseku Dunajská Streda – Bratislava, pri ktorej budú existujúce trate prepojené koľajovými spojkami a tým sa zriadi odbočka na zvýšenie kapacity jednokoľajnej trate smerom do Komárna. Odbočka Ružinov bude pozostávať zo šiestich nových výhybiek medzi existujúcimi koľajami.

Ostredky: Tu sa to celé udeje. Zdroj: fb/Martin Chren

„Prevádzka vlakov na komárňanskej trati tak bude možná po dvoch koľajach aj medzi stanicou Bratislava-Nové Mesto a zastávkou Ružinov. Zabezpečí sa vytvorenie plnohodnotnej trojkoľajnej trate v úseku Bratislava Nové Mesto – TIOP Ružinov, čím sa ešte viac zvýši priepustnosť trate smerom na Podunajské Biskupice," vysvetlila hovorkyňa železníc Ria Feik Achbergerová.

Termíny spracovania projektovej dokumentácie sú nastavené tak, aby obidve časti projektu TIOP Ružinov boli v predpokladanom termíne do decembra 2023 už realitou.