Začína sa leto, dovolenky a prázdniny! Viacerí pre pandémiu nechcú vyraziť do cudziny a budú relaxovať na Slovensku. A prečo nie, veď aj u nás je kopec krásnych miest. Tak si ich užite a ak budete mať šťastie, môžete vďaka cestovaniu aj niečo pekné vyhrať!

A ako sa dostať do hry o super letnú cenu? Je to jednoduché: Odfotografujte sa na zaujímavom mieste, kam pôjdete na výlet, a pošlite nám fotografiu. Môže byť uletená, veselá, romantická, praktická – je to len na vás! Zverejníme ju v denníku aj na webe pluska.sk.

Autori najvydarenejších záberov, ktorí zaujmú aj na sociálnych sieťach, dostanú kozmetické balíčky. To však nie je všetko! Pripravujeme pre vás aj ďalšie zaujímavé ceny!

Ako na to?

Je to jednoduché: odfotografujte sa na zaujímavom mieste a pošlite nám záber či zábery. Fotografie posielajte na mail [email protected].

V denníku Plus JEDEN DEŇ a na webe pluska.sk od 1. júla pravidelne nájdete rubriku Dovolenka na Slovensku je super! Budú tam zaujímavé tipy na výlety, ale aj ďalšie súťaže o ceny.

Anketa Kde budete dovolenkovať? Určite na Slovensku, do cudziny nejdem. 50% Zrejme na Slovensku, ale ešte uvažujem o krátkom pobyte pri mori. 0% Chystám sa na dovolenku do okolitých štátov. 0% Pôjdem na dovolenku k moru. 0% Plánujem exotickú dovolenku. 0% Nepôjdem na dovolenku, iba ak na predĺžený víkend. 50% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný