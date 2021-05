Už nie je úplne taký, aký býval! Aj na jednom z najväčších fešákov v parlamente, Borisovi Kollárovi, sa už podpísal vek, vysoké pracovné nasadenie a zrejme aj náročný úraz, ktorý má za sebou. Podľa profesionálnej kaderníčky to poznať na jeho aktuálnom účese. Na čom to najviac vidieť?

Vek každého postupne dobehne. Výnimkou nie je ani šéf parlamenu Boris Kollár (55). Kollár podľa kaderníčky s dlhoročnou praxou postupne plešatie a snaží sa to zakryť dlhšími vlasmi vpredu. "To je bežná prax aj u mojich zákazníkov. Väčšina z nich sa takýmto spôsobom snaží predĺžiť obdobie, kým ešte majú vlasy," uviedla.

Stretli sme sa aj s názorom, že sa Kollárovi čerstvo ostrihané vlasy nehodia a trochu dlhšie by mu neuškodili. Čo na to hovorí kaderníčka? "Kollár má teraz hrubší krk ako kedysi a krátke vlasy mu to len zvýraznia. Aj preto zrejme panuje tento názor," objasnila. Na druhej strane, lepšie riešenie podľa nej nie je. "Dlhšie vlasy vzadu by som mu určite neodporučila," dodala.

Okrem vyššieho veku a veľkého pracovného nasadnia, Borisa Kollára sužuje aj ďalšia smutná udalosť. Ako informoval na sociálnej sieti, len nedávno mu zomrel blízky priateľ Vladimír Remeník, za ktorým chodieval na ostrov v Thajku Koh Samui. Môže mať smutná udalosť taktiež vplyv na kvalitu jeho vlasov?