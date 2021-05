V tomto rozhovore sa tiež dozviete:

- ako dlho zásahový tím sledoval medvediu rodinu pred tým, ako sa ju rozhodol usmrtiť,

- v čom je rizikové správanie kontajnerových medveďov,

- prečo tento problém vzniká,

- ako sa v súčasnosti rieši,

- a ako by sa ešte mohol riešiť.

Čo je vlastne úloha Zásahového tímu pre medveďa hnedého?

Čo najskôr po nahlásení výskytu medveďa v mestách a obciach zabezpečiť bezpečnosť ľudí. A to takým spôsobom, ktorý je čo najšetrnejší aj k samotnému medveďovi. Chceme, aby medveď odišiel a nikomu neublížil.

Ako dlho a ako intenzívne ste sledovali správanie medvedej rodiny?

Problémovú medvedicu sme prvýkrát spozorovali pri kontajneroch v júni 2020, kedy sa ju však podarilo odplašiť. Nové hlásenia o jej výskyte prišli začiatkom jesene. Celú medvediu rodinu sme monitorovali a plašili od septembra do novembra minulého roka, pričom členovia tímu boli na mieste viac menej každú noc. Vzhľadom na to, že plašenie nebolo účinné, plánovali sme odchyt medvedice a jej štyroch mláďat, ktoré sme chceli umiestniť do odchovných zariadení. To sa však nepodarilo, keďže sa medvedia rodina pobrala na zimný spánok o niečo skôr. V apríli však prišli ďalšie hlásenia o výskyte týchto jedincov v obciach.

V čom bolo ich správanie rizikové?

Opakovane navštevovali ľudské obydlia, kde vyhľadávali nielen potravu v podobe zmesového komunálneho odpadu, ale vlámali sa aj do viacerých zariadení. Napríklad do cukrárne pri hoteli Poľana alebo udiarne pri penzióne Koliba. Jednak spôsobovali škodu na majetku, no stali sa ohrozením pre miestnych obyvateľov a návštevníkov Vysokých Tatier.

Prečo už nebolo iné riešenie ako usmrtenie medvedice?

Všetky použité metódy boli neúčinné. Členovia Zásahového tímu viacero nocí opätovne hliadkovali a na jedincov použili metódy plašenia a averzívnej terapie (pozn red. najskôr plašenie svetlom, zvukom, neskôr výstrely z plynovej pištole a na záver strieľanie paintballových guliek, na základe čoho sa správanie zvieraťa monitoruje). Potvrdila sa však nezvratná zmena správania, a preto sme pristúpili k poslednému riešeniu, pri ktorom bola medvedica a jedno mláďa najprv uspaté a neskôr eutanazované. Tento postup predstavuje humánny spôsob odstránenia problémových jedincov medveďa hnedého z populácie.

Prečo vlastne tento problém vzniká?

Kvôli zlému nakladaniu s odpadom, ku ktorému majú divoké zvieratá prístup a takisto aj kvôli ich nevhodnému prikrmovaniu. Medvede prenikajú do blízkosti ľudských obydlí, len preto, že im ponúkame ľahko dostupnú potravu. Postupne to u nich vyvolá nežiadúcu zmenu chovania, pri ktorej môže dôjsť k strate plachosti a k zmene spôsobu ich obživy. Takéto jedince sa už nevedia vrátiť k pôvodnému spôsobu života a držia sa v blízkosti ľudských sídel, čím sa stávajú hrozbou pre ľudí. To bol aj prípad medvedice so štyrmi mláďatami vo Vysokých Tatrách.

Ako dlho sa počas vašej praxe stretávate s nezabezpečenými odpadovými nádobami?

Upozorňujeme na to už niekoľko rokov. Mnohé stojiská odpadov vo Vysokých Tatrách sú v žalostnom stave, a to aj napriek tomu, že v minulosti rezort životného prostredia financoval ich zabezpečenie miliónovými dotáciami a státisíce poskytol aj Úrad vlády SR. Odpadové nádoby mnohých súkromných rekreačných zariadení sú pre medvede voľne prístupné, iné sú zase zabezpečené nedostatočne a jedince medveďa do nich naďalej vnikajú. Zabezpečiť komunálny odpad pred medveďom je pritom povinnosť, ktorá vyplýva obciam zo zákona o odpadoch.

Približne o akom množstve nádob sa rozprávame?

Výsledky z minulého roka ukázali, že v meste Vysoké Tatry nie je zabezpečených takmer 43 percent odpadu a 33 percent je zabezpečených nedostatočne.

