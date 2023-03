Železničnú stanicu vo Vaďovciach filmári premenovali na Krompachy a na budovu vyvesili vlajku Hlinkovej gardy. Kvôli natáčaniu bola na pár hodín vylúčená z trate aj vlaková doprava. Vo Vaďovciach sa natáčal film podľa knihy Tetovač z Auschwitzu, konkrétne scéna z odchodu židovských rodín do koncentračného tábora v Osvienčime v roku 1939. Aj keď filmári si informácie prísne strážili, ľudia prezradili, že ide o britsko-izraelskú produkciu, pričom hlavný hrdina z knihy i filmu Lale Sokolov žil v Krompachoch, preto aj stanicu premenovali na Krompachy.

Filmári si dokonca najali súkromnú bezpečnostnú službu, ktorá mala zákaz kohokoľvek cudzieho pustiť k miestu natáčania. Predsa sa však zopár ľuďom podarilo pofotiť, čo sa na mieste dialo. "Bývam vo vedľajšej dedine. Počas dňa sme videli ísť okolo nás veľa karavanov s cudzími značkami, dve jedálne autá, malú cisternu a tak sme začali zisťovať, čo sa deje," povedala Marianna Predná, ktorá sa bola na mieste natáčania aj pozrieť. "Bol tam postavený stan. Videli sme tie dve jedálne autá a karavany mali odparkované vo Vaďovciach pri pumpe," uzavrela M. Predná.

Peter, ktorý pracuje na železnici potvrdil, že výluka bola v nedeľu čase od 5.40 hodiny do 20.00 hodiny zo Starej Turej až po Hrachovište, medzi ktorými leží obec Vaďovce. "Ja som tam bol približne dve hodinu, ale natočiť jednu scénu trvalo strašne dlho. Nástup a výstup opakovali asi trikrát. Natáčali rozlúčku s blízkymi pred odchodom do koncentračného tábora. Boli to Židia, ktorí cestovali preč a strážila ich tam garda," povedal Miroslav zo Starej Turej.

Podľa starostky obce Vaďovce Alžbety Tukovej natáčali vo Vaďovciach odchod hlavnej postavy filmu do Osvienčimu. "Režisérka je z Izraela a aj všetci herci boli z Anglicka, nie nejaké filmové hviezdy, ale anglicky hovoriaci. Natáčalo sa na stanici a v jednej miestnosti sa tiež točila scéna. Má to byť šesťdielny seriál, ktorý bude k videniu na internetovej televízii," povedala starostka s tým, že štáb sa mal tento týždeň presunúť do Kráľovej pri Senci a do neskôr do Rakúska. Podľa A. Tukovej nemal štáb žiadne špeciálne požiadavky na obec. "Len sa tu odparkovali a ľudia im robili asi trošku problémy, lebo tam chodili. Oni zvažovali, či to vyhlásime v rozhlase, ale neskôr si to rozmysleli, asi práve preto, aby tam nechodili ľudia a vyhlasovali sme len výluku na trati," dodala starostka.

Podľa A. Tukovej sa vo Vaďovciach natáčal už tretí film, ale tentoraz si Vaďovčania vo filme, tak ako v predchádzajúcich dvoch, nezahrali. "Boli tu už dva filmy natočené. Jedným bol film Hriech Kataríny Padychovej a druhý Kára plná bolesti. Vtedy bol môj brat malý chlapček a v tom filme si aj zahral. Ja som chodila na základnú školu, ale zo mňa hviezdu spraviť nechceli," smeje sa starostka obce.

Film Hriech Kataríny Padychovej mal premiéru v júni 1973 a ide o dramatický príbeh z obdobia prvej republiky o utrpení a biede obyvateľov Kysúc, z ktorých mnohých hlad prinúti odísť do cudziny. Hlavnou postavou je Katarína Padychová, ktorá sa po manželovom odchode do Francúzska dopustí nevery a otehotnie. Vo filme si zahral aj Michal Dočolomanský.

Druhý film, ktorý sa vo Vaďovciach natáčal bola Kára plná bolesti a premiéru mal v roku 1986. Ide o príbeh dvoch priateľov žijúcich na okraji spoločnosti, ktorí počas druhej svetovej vojny snívajú o zasľúbenej krajine.