Už sme si zvykli, že nám zamestnávateľ na domácu dovolenku prispeje 55 percentami až do výšky 275 € ročne, čo vôbec nie je zanedbateľná suma. Ak s ňou počítate, poponáhľajte sa s podaním žiadosti. Inak by ste o svoje peniaze mohli prísť.

30 dní a dosť

V smernici na poskytnutie príspevku je totiž niekoľko podmienok. Okrem toho, že musíte byť vo firme zamestnaný najmenej 24 mesiacov, je určené aj to, že všetky doklady treba predložiť do 30 dní po ukončení rekreácie. Ak to nestihnete, máte smolu a zamestnávateľ sa vašou žiadosťou nemusí zaoberať.

Neurobte celkom zbytočnú chybu

Teraz, keď mnoho ľudí pracuje z domu, môžete tento dôležitý termín ľahko prehliadnuť. Ak teda máte nárok aj doklady o zaplatení dovolenky na Slovensku, poponáhľajte sa so svojou žiadosťou, aby ste zbytočnou chybou neprišli o peniaze.

Môžete ich využiť napríklad na ďalší vellness, ktorý v nastupujúchch chladných dňoch každému dobre padne.