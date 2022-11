O mladej vychádzajúcej speváckej hviezde Tamare Kramar (22), ktorá je dcérou herca Maroša Kramára, je počuť stále viac a viac. A to nielen doma, ale i v zahraničí.

Tamara Kramar, ktorá študuje v anglickom Brightone neurovedu, zdedila umelecké vlohy po slávnom otcovi. Nie však herecké, ale spevácke. Má krásny hlas, skladá si vlastné songy a snaží sa presadiť ako speváčka, čo sa jej aj očividne darí.

Sociálne siete totiž neustále zaplavuje novou tvorbou. Tiež sa len nedávno stala súčasťou českej hudobnej platformy Spotify a spoločnosť ju tento mesiac predstavila ako ambasádorku svojho projektu. Uviedla, že "Tamara Kramar má očarujúci hlas a v novembri navyše chystá veľké veci. Tak stay tuned (zostaň naladený)."

Jej reklama sa tak ocitla priamo na Times Square v New Yorku. O tejto novinke informovala aj samotná speváčka na svojom instagramovom profile, kde zdieľala svoju reklamu svietiacu priamo na svetoznámom námestí. "Takže toto sa stalo včera. Nebolo to ani na mojom zozname a tu to máme," napísala k fotografii.

