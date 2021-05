Zástupcovia Štátnej ochrany prírody v noci z nedele na pondelok usmrtili samicu medveďa hnedého a jedno z jej mláďat. Udalosť sa odohrala na záchytnom parkovisku pod Sliezkym domom. Ďalšie dve mláďatá ušli do lesa. Status na sociálnej sieti Štátnych lesov TANAPu spustil okamžitú vlnu nahnevaných reakcií.

„Mláďatám zabiť matku, to je neskutočné... Oni sú tam doma a my by sme to mali rešpektovať,“ komentovala Elza. „Odborná robota. Ani krvilační poľovníci by to neurobili lepšie,“ pridal sa Slavo.

Podľa riaditeľa správy TANAPu Pavla Majka bola akcia humánna a dôsledne vyhodnotená. „Medvedica a medvieďatko boli zasiahnuté uspávacou šípkou a neskôr za prítomnosti veterinára eutanazované,“ uviedol Majko.

Riešenie je podľa neho síce nepopulárne, no v niektorých prípadoch potrebné. „Medvedica s mláďatami dlhodobo vymetala nezabezpečené odpadky v ľudských sídlach. Kolega zo zásahového tímu vyhodnotil, že pri stretnutí s človekom môže byť nebezpečná,“ vysvetlil Majko, podľa ktorého však za koniec krásneho zvieraťa môže v konečnom dôsledku človek.

„Ľudia produkujú nadmerné množstvo odpadu, ktorý nie je pred vyvezením na skládky, uskladnený tak, aby sa doň medvede a iné zvieratá nedostali. Tie si na to potom zvyknú,“ dodal Majko.

Problém však môže spúšťať aj prikrmovanie zo strany poľovníkov. „Štátna ochrana prírody roky varuje všetkých poľovníkov pred nevhodným prikrmovaním, ktoré láka divú zver bližšie k obciam. Rovnako upozorňuje starostov a občanov podhorských a horských obcí pred zlým nakladaním s odpadmi,“ uvádza sa v tlačovej správe Ministerstva životného prostredia.

„Chránime priestor divočiny a v nej aj veľké šelmy. Ale v situácii, ak sa z niektorých šeliem stanú synantropné zvieratá a ohrozujú ľudí na území obcí, niet inej cesty, ako problémové zviera odchytiť, uspať a eutanazovať. Zásahový tím MEDVEĎ preukázal svoju akcieschopnosť,“ podčiarkol minister životného prostredia Ján Budaj.

