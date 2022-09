Mladá žena z Nitry zjavne doplatila na svoju dôverčivosť a zoznamovanie cez internet. "Bola pandémia a Ján mi hovoril o tom, ako im, záchranárom, meškajú výplaty a nemá ani na nájomné," povedala nám o svojej trpkej skúsenosti Diana. "Peniaze som mu v dobrej viere požičala, žiadny doklad som nepýtala a verila, že mi ich vráti." Muž jej tvrdil, že pracuje v bratislavskej nemocnici a aj kvôli štrajku vo februári 2020 nedostal výplatu. "Najskôr si požičiaval po stovke, a hoci mi hovoril, že mi to vráti, stále mu meškala výplata," rozpovedala nám svoj príbeh mladá žena.

"Potom mu zomrel dedko, potreboval lieky na nádor, ktorý sa mu objavil na pľúcach, dnes už viem, že si to všetko vymýšľal a zneužíval pandémiu, aby zo mňa peniaze vylákal," opísala spôsoby láskychtivého muža. Zaslepená sľubmi mu tak na dobré slovo požičala celkom 8075 eur! "Bola som hlúpa, že som tomu všetkému uverila, ale kto by si vymýšľal také veci?" Keď sa Ján Bieleš z jej života vytratil, uvedomila si, že ju vlastne muž celý čas klamal a drankal od nej iba peniaze. Obrátila sa preto s dôverou na políciu, kde podala trestné oznámenie. Tá ho však odmietla, nakoľko nevidela dôvod na začatie trestného stíhania.

"Nemala som byť taká dôverčivá a polícia skonštatovala, že ide o občiansko-právny vzťah. Pritom už počas výsluchu klamal policajtom priamo do zápisnice! Všetko zľahčoval a tvrdil, že pracuje najnovšie ako sestra na Úrade pre dohľad nad zdravotníckou starostlivosťou v Banskej Bystrici! Nakoniec ho moja advokátka vyzvala spísať dohodu o splatení dlhu, s ktorým súhlasil, no zistila som, že si vymyslel adresu, tituly, jednoducho klame." Mimochodom, hovorkyňa Úradu pre dohľad nám potvrdila, že žiadny Ján Bieleš u nich nepracuje ani nepracoval.

Keď sme muža kontaktovali my, najskôr tvrdil, že všetko spláca a neskôr sa úplne odmlčal. " Nakoniec mi vrátil 2500 eur, na zvyšnú sumu vyrobil falošné potvrdenie z banky o odoslaní peňazí. Je toto vôbec možné?," pýta sa Diana. Tento muž sa pritom už pred časom stal stredobodom facebookových diskusií v skupine, kde si ľudia navzájom predávali a vymieňali rôzne veci. Ako nám o ňom povedali oklamaní ľudia, vyrábal potvrdenia o odoslaní peňazí, ktoré k nim však nikdy nedorazili. Navyše, vydával sa zásadne za záchranára či hasiča.

Do redakcie sa nám ozvali ženy, ktoré so "záchranárom" majú zlé skúsenosti a spája ich jediné: mužovi požičali neuveriteľné čiastky peňazí. Ak sa však obrátili s pomocou na políciu, dozvedeli sa, že mali byť obozretnejšie a o žiadny trestný čin nejde. Máte aj vy takúto skúsenosť? Ozvite sa nám do redakcie.

Fotografie muža, vystupujúceho ako záchranár, si pozrite v galérii.