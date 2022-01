UPOZORNENIE záchrannej služby: ZLÁ situácia na horách, bez TOHTO teraz do nich ani nechoďte!

Všetky výškové pásma pásma sú pokryté tvrdým snehom a ľadom.

HZS o tom v nedeľu informovala na sociálnej sieti s tým, že hrozí veľké nebezpečenstvo pošmyknutia sa. "Odporúčame použiť stúpacie železá a kompletnú zimnú výzbroj aj výstroj, respektíve zvážte pohyb v takýchto podmienkach," dodali horskí záchranári.

Pozor na hmlu

Na väčšine územia Košického kraja sa môže v nedeľu ráno a predpoludním vyskytnúť hmla s dohľadnosťou od 50 do 200 m. Vo vydanej výstrahe s platnosťou do 10.00 h na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Pred hmlou, ktorá limituje dohľadnosť na 100 m varuje Slovenská správa ciest (SSC) v lokalitách Ludvíkov dvor, Vajkovce, Ďurďošík - diaľnica, hmla s dohľadnosťou do 200 m je v lokalite Petrovany.

Cestári na portáli zjazdnost.sk informujú aj o poľadovici v oblasti Látky-Prašivá a na horskom prechode Vrchslatina. Zelená vlna RTVS a Stellacentrum dopĺňajú, že poľadovica komplikuje situáciu aj na Donovaloch.