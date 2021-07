Pápež František bude na Slovensku od 12. do 15. septembra. Navštívi Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín. Teda tie isté miesta, ktoré navštívil pred 26 rokmi aj Ján Pavol II. Vtedy sa veriaci tešili, že jeho dlhé roky očakávaná návšteva na jednej z najstarších pútí na svete v Levoči sa stala skutočnosťou.

Deň pred slávnosťou na Mariánskej hore povečeral a prenocoval v neďalekej Spišskej Kapitule, ktorá je sídlom spišského biskupstva. Máme doteraz nikdy nepublikované zábery z izieb, v ktorých prespal. V jednom z tamojších kanonických domov mu pripravili byt v zadnom trakte, kde sa doteraz zachoval kríž, pri ktorom pápež odriekaval povinné večerné modlitby.

Predtým sa však zastavil v biskupskom paláci, kde ho chceli privítať v zrekonštruovanom salóne. “Pre problémy s chôdzou však už nevyšiel po schodoch,” opísala archivárka biskupského archívu Monika Bizoňová.

V čase pápežovej návštevy mali prístup do Spišskej Kapitule iba vybraní hostia. Zdroj: Arturo Mari, pápežský fotograf

V tamojšej Katedrále sv. Martina si pred večerou kľakol pred bočný oltár a pomodlil sa. Na jedlách, ktoré pripravili tamojšie rehoľné sestry, si pochutnával iba v úzkom okruhu šiestich vybraných ľudí.

Na večeri s pápežom

Na večeri s pápežom bol aj vtedajší rektor miestneho kňažského seminára a neskorší rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku mons. Jozef Jarab. Čo pripravili na večeru Jánovi Pavlovi II? Čítajte v popise fotky v GALÉRII.

Podľa protokolu v Spišskej Kapitule nesmel v tom čase spať nikto z oficiálnych svetských predstaviteľov, preto vtedajší prezident Michal Kováč nocoval v Levoči.

Emeritný rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku Jozef Jarab pri vstupe do kanonie, kde v zadnom trakte prenocoval pred 25 rokmi pápež Ján Pavol II. Zdroj: Ingrid Timková

Zaujímavosťou je, že Jozefovi Jarabovi sa vtedy ani len nesnívalo o tom, že niekedy bude bývať práve v tom byte, kde spal jeho najvyšší pozemský šéf: “Z vtedajšieho zariadenia tu už nič nie je. Iba vzácny kríž a obrazy. V tom čase to tu bolo stroho zariadené, Svätý Otec bol skromný a prial si to tak, dokonca spal na obyčajnej posteli, aké majú bohoslovci.” V miestnom kňažskom seminári doteraz uchovávajú kroniku, ktorej prvú stranu tvorí podpis pápeža. Dali mu ju podpísať v deň jeho návštevy v kapitule, kde sa seminár nachádza.

A kde bude bývať súčasná hlava katolíckej Cirkvi? "Žiadne hotely neprichádzajú do úvahy, zvykom je ubytovanie v biskupských sídlach. Už len z toho dôvodu, že ak niekoho do toho apartmánu ubytujete, nejakú chránenú osobu, tak musí byť všetko preverené, všetky miestnosti nad aj pod izbou. Je nemysliteľné, aby spal pápež v hoteli a nad jeho apartmánom by bol ubytovaný niekto cudzí. Dnes nie je problém preraziť tridsaťcentimetrový strop. Preto je veľmi dôležité, aby boli tieto miesta izolované a dokonalé preverené aj chránené," vraví bezpečnostný analytik Juraj Zábojník, ktorý robil osobného ochrankára Jánovi Pavlovi počas jeho spomínanej návštevy na Slovensku. Predtým, než sa rozhodlo o ubytovaní pápeže, sa museli vykonať dôležité bezpečnostné opatrenia. Aké? Čítajte v popise fotky v GALÉRII.

Keď pápež spal, ochrankári nonstop chránili nielen vnútro, chodbu, priestory, priestory vstupu do jeho apartmánu, kde spal. Navyše aj celú budovu a okolie. "Spišská Kapitula bola nedobytná pevnosť," vysvetľuje Zábojník.

