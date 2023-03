Počasie dáva ovocinárom poriadne zabrať. V noci z utorka na stredu klesla teplota vo Vysočanoch až do mínus 4 stupňov. Aby v ovocnom sade zachránili pučiace stromy marhúľ, použili moderné technológie. Drony nasadili preto, aby sa pozreli, ako ostatné stroje ohrievajú vzduch. "Keď ten dron prejde raz za desať minút ponad určitú lokáciu, vďaka termovízii vidíme, koľko je tam stupňov," povedal ovocinár Jozef Žatko.

Pôvodne mali ísť ovocinári zapaľovať ohne už okolo ôsmej hodiny večer, nakoniec sa však začalo ochladzovať oveľa neskôr a do terénu tak vyrazili až okolo pol jednej ráno. Očakávali pritom, že budú kúriť až do siedmej ráno. "Stromy sú veľmi obsypané a musím povedať, že minulý rok sa nám takýmto spôsobom podarilo sad zachrániť. Zber bol veľmi úspešný a prvé týždne sme mali nonstop vypredané. Chodili k nám ľudia z celého Slovenska aj preto, že marhuľa je veľmi nedocenené, doslova veľmi luxusné slovenské ovocie, takže sa ju tu snažíme udržať," skonštatoval Žatko.

Na boj s mrazom si ovocinári pripravili moderné technológie v podobe strojov. "Máme tu stroje na plyn, pričom plyn nám zdražel, zase o 15 percent. Používame piecky na brikety, tie tiež zdraželi. Pelety sa tento rok robili z menej kvalitného materiálu, ale tá cena tiež stúpla. Pri veľkoobchodných cenách to bolo takmer o 40 percent. Takže tie náklady išli hore, čo sa tento rok zrejme prejaví aj na cene ovocia. Na takom päťhektárovom sade, ako je tento, stojí plyn asi 500 eur na noc a brikety okolo tisícky," povedal pestovateľ s tým, že vlani mali takýchto nocí na hornej Nitre, keď museli marhuliam kúriť, dohromady šesť.

Podľa Žatka nikdy nie je jasné, koľko takýchto mrazivých jarných nocí dohromady bude, preto musia byť ovocinári nonstop v pohotovosti. "Toto je na 29. marec najchladnejšie, ako kedy bolo. Tie výkyvy prichádzajú stále razantnejšie, bláznivejšie. Vlani bol prvý mráz až o týždeň neskôr. Už teraz vidíme na desaťdňovom grafe, že možno o týždeň tu budeme mať mráz znovu, a takýchto nocí môže byť ešte 40, môže ich byť 20, alebo aj nula. Budeme však bojovať až do konca, aj keď vždy príde ten zlom, keď si aj ten farmár musí povedať, že už tou ochranou preplatil cenu samotného ovocia a to je to najsmutnejšie," uzavrel.

Nad sadom lietali nonstop drony. Tie priniesol Róbert Turčan, konateľ firmy, ktorá sa zaoberá leteckými prácami. "Drony sme priniesli na to, aby sme s pomocou ich termo senzorov pozorovali zmeny teploty pri protiopatreniach kvôli mrazom," povedal Turčan. Podľa neho si pomocou dronov najprv zmerajú teplotu sadu bez akýchkoľvek protimrazových opatrení, aby zistili, ako to tam vyzerá. Takto si napríklad overili, že pred začiatkom nahrievania sa teplota povrchu pôdy pohybovala okolo nuly. Neskôr sa na snímkach zobrazovalo, ako zaberajú opatrenia proti mrazom a na koľko stupňov sa podarilo pôdu zahriať.

Tieto poznatky im pomôžu aj do budúcnosti, aby vedeli ako, kedy a kde majú zahrievať, aby bol efekt čo najlepší. "Takto sme schopní pozorovať, ako sa to teplo správa a nakoľko sú opatrenia proti mrazom účinné. Vieme sa zamerať na ktorýkoľvek bod v sade. Dron zavesíme do určitej výšky a pozorujeme tepelné stopy, ktoré vytvárajú traktory s ohrievačmi a ako to vplýva na sad a okolie. Rovnako uvidíme, ako bude na to vplývať vietor v závislosti od toho, z akej strany bude viať," uzavrel Turčan.

Podľa šéfa sadu, Pavla Žatka, ktorý sa ovocinárstvu venuje už tridsať rokov, bude dobrý každý jeden kvet, ktorý sa podarí zachrániť. "Do boja sme nasadili dvesto kusov piecok, traktory s plynovými horákmi. Ale keby bolo veľa mrazových nocí, asi to neutiahneme finančne," smutne skonštatoval na záver.