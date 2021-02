Na Slovensku patrila k špičke medzi matikármi a fyzikármi. Jej žiaci na galantskom gymnáziu boli pre ňu všetkým. Myslela na nich ešte aj v nemocnici, kde bojovala so zákernou chorobou. Svojho priateľa žiadala, aby jej priniesol učiteľský zápisník a pero, aby mohla uzavrieť študentom polročné známky. Všetko vždy robila svedomito a naplno.

Na gymnáziu v Galante učila Eva Šuchterová († 46) viac ako 20 rokov a pred dvomi rokmi vyprevadila do života svojich posledných maturantov. Stužková, z ktorej je aj titulná snímka, stála za to a Eva si ju patrične užila.

V januári oslávila 46. narodeniny. Potom však prišiel Covid, nemocnica a smrť. Jej telo, oslabené chorobou aj stresom tento boj nezvládlo. Silný zápal spolu s infekciou pľúca galantskej učiteľky nezvládli.

Nemilosrdný osud

„Evička sa o seba starala, cvičila jogu, podnikali sme spolu prechádzky a výlety do prírody. Ja sa športu venujem priebežne celý život. V roku 2018 podstúpila Evička zložitejší operačný zákrok, v ďalšom roku mala zdravotné komplikácie. Je pravdepodobné, že aj preto jej oslabené a vyčerpané telo ťažšie odolávalo tomuto vírusu. Osobne túto ‚pliagu‘ vnímam tak, že keď sa dostane do ľudského organizmu, ,zoskenuje‘ choré a slabé miesta človeka a prostredníctvom silného zápalu na ne udrie,“ povedal pre časopis Život jej snúbenec Miloš Blažek, ktorý sa z choroby dostal. K jeho partnerke však osud nebol taký milosrdný.

Boli spolu päť rokov. Zobrať sa už nestihli, hoci to mali v pláne, v septembri sa zasnúbili. Podľa jeho slov mala Evička v poslednom období veľmi málo času na oddych a nepomáhal jej ani stres v súvislosti s jej povolaním.

Aj v nemocnici myslela na školu

„Ešte takmer na smrteľnej posteli ma požiadala, aby som jej doručil jej učiteľský zápisník a pero, aby mohla uzavrieť študentom polročné známky. Samozrejme, odmietol som. Ten zápisník spolu s jej ostatnými pracovnými vecami som po jej pohrebe doručil riaditeľovi školy so slzami v očiach,“ spomína.

Vlani Eva absolvovala doplňujúce dištančné vzdelávanie na riadiacu funkciu, písala a obhajovala záverečnú prácu, zodpovedne sa na všetko pripravovala. Rovnako svedomito si plnila všetky pracovné povinnosti.

„Spomínam si napríklad, ako so mnou konzultovala a prednášala mi niekoľkokrát svoj pripravený prejav na stužkovú slávnosť,“ spomína Evkin snúbenec na to, ako odprevádzala do života.

Napriek veľkej opatrnosti sa Eva nakazila koronavírusom a lekári nedokázali zachrániť jej život. Už nikdy neobjíme svoje dve deti a nepríde do školy medzi svojich študentov. A nikdy sa už nesplní jej sen - svadba s milovaným partnerom Milošom, s ktorým chcela prežiť zvyšok života.

Kde sa nakazila? „Myslím si, že to mohlo byť v obchode, naozaj sme nikam nechodili, len do obchodu. Boli sme stále spolu doma,“ pátral v pamäti Miloš, ktorý opísal začiatok ochorenia ako mierny, len nízke teploty okolo 37 °C, až neskôr 38 °C. Evka sa však cítila zle, a musela po dvoch týždňoch ísť do nemocnice. Tam sa jej stav ešte zhoršil. „Mala veľmi silný kašeľ a ťažko sa jej dýchalo,“ hovorí smutne Miloš. Napriek tomu ešte z nemocnice kontrolovala svoju lásku, ako sa cíti, či chorobu zvláda. Miloš ju zvládol, Evička žiaľ nie.

