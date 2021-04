Takto sa to robí! Napriek tomu, že sa s nimi osud nemaznal, pozitivitu ani zďaleka nestratili. Manželom Benkovcom z Brezna sa narodil telesne aj mentálne postihnutý synček. No, namiesto toho aby sedeli doma, každú voľnú chvíľu s ním behajú po horách! Prezradili nám svoje najobľúbenejšie a najvyššie miesto, ktoré navštívili, no takisto aj najnáročnejšie a najdlhšie túry, ktoré absolvovali.

S Vojtom, Gitkou a Lukášom sme mali absolvovať spoločnú túru. Nakoniec to, žiaľ, z časových dôvodov nevyšlo. „Je to strašná škoda. Chceli sme vám ukázať naše najobľúbenejšie miesto, na ktoré chodíme opekať, ale aj stanovať,“ povedal smutne Vojto. „Lukáš by vám prezradil aj také veci, ktoré by ste do novín ani nemohli uverejniť,“ zasmial sa úprimne.

Ako sme už v predošlom článku o Lukášovi informovali, chlapec sa narodil predčasne a po mimoriadne náročnom pôrode, kedy ho postihlo krvácanie do mozgu. Aj keď prežil, ostal mentálne aj telesne postihnutý. Pozitivitu, ktorá z Benkovcov priam sála, to však vôbec neovplyvnilo. Žijú úplne naplno a energiu čerpajú najmä z prírody.

Rodina sa najlepšie cíti na stanovačke v oblasti Krajčovo v Nízkych Tatrách. Vojto nám opísal, ako to celé prebieha. „Najprv postavíme stany, nanosíme drevo a zapálime oheň, ktorý udržiavame celý čas. Potom príde čas na oddych. Gitka je väčšinou pri ohni a číta si knižku alebo varí. My s Lukym za ten čas beháme po okolí a hľadáme huby alebo ideme na výhľad. Ráno zavčasu chodíme pozerať srnky a cez deň hrávame karty alebo len tak oddychujeme na deke na slniečku. Zvykneme sa aj hrávať futbal, ale tak po našom. Luky je na vozíčku a ja mu kopem loptu, ktorú chytá,“ vykreslil idylku, ktorú pravidelne zažívajú.

Pobyt v horách však pre Benkovcov nie sú len opekačky a stanovačky. Vojto štyridsaťpäť kilogramového Lukáša vynáša na naozaj vysoké kopce! Pomáha mu pri tom vak, ktorý je podľa neho jedinečný v celom Česku a Slovensku. Na zimnú turistiku majú zase k dispozícii mašérske sánky, ktoré boli pôvodne určené na psie záprahy.

