SRANDA MUSÍ BYŤ! Aj takto s vtipom a nadhľadom niektorí vidia TESTOVANIE

Na jednom testovacom mieste v Bratislave sa pri čakaní poriadne zabavíte. Organizátori na čele so starostom Ružinova Martinom Chrenom povešali na plot takéto vtipné, plagátiky. Ľudia to ocenili, mnohí si ani nevšimli, ako prešla tá necelá hodinka čakania, išlo to totiž vďaka štyrom odberným okienkam veľmi rýchlo.