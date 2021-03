Viacerí Bratislavčania, ktorí si tento týždeň prišli na trh kúpiť čerstvú zeleninu a ovocie, zostali sklamaní. Stolový predaj na viacerých trhoviskách Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava zakázal. Boli sme sa pozrieť v obľúbenej farmárskej tržnici. Zeleninárske stoly v strede haly zívajú prázdnotou. O pár metrov ďalej však ten istý tovar predávajú obchodíky po bokoch. Kupujúci aj predávajúci sa pýtajú, aký to má zmysel?

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva muselo Staré Mesto v piatok zatvoriť jedno z najstarších trhovísk v Bratislave na Žilinskej ulici a tiež “street food” na Poľnej.

V pondelok hygienici zatvorili aj stolový predaj farmárskych produktov v obľúbenej tržnici Fresh Market na Rožňavskej,malé obchodíky v tom istom priestore však nechali otvorené. Známa MIletička funfuje v obmeduzenom režime.

Ako je to vlastne teraz s trhoviskami? Veď predávajú potraviny rovnako ako supermarkety a dokonca na čerstvom vzduchu! Sú nebezpečnejšie?

„Ambulantný predaj sme obmedzili ešte minulý rok v čase konania vianočných trhov. Pred stánkami sa zhromažďoval neprimeraný počet ľudí bez rozostupov a často bez rúšok, a to v období nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie,“ povedala nám hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková s tým, že situáciu sledujú a pravidelne ju vyhodnocujú. Podľa toho potom regionálne úrady zatvárajú či otvárajú trhoviská vo svojej pôsobnosti.

Anketa Myslíte si, že je dobrý nápad otvoriť trhy? Áno 96% Nie 4% Neviem posúdiť 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Predavačka Dana (30), ktorá sa musela s kolegami po pondeľňajšom zatvorení trhových priestorov vo farmárskej tržnici presunúť od stola do bočného obchodíka, nechápe zmysel tohto opatrenia. „Mali sme dva veľké stoly, prvý a posledný. V pondelok, keď sme prišli do práce, povedali nám, že už nemôžeme predávať voľne zo stola. Našťastie nám ponúkli aspoň tieto polouzavreté priestory obchodíka, ale je tu menej miesta a príde aj menej zákazníkov, “ posťažovala sa s tým, že týmto opatrením prišli aj o tovar.

„V ten deň sme nemohli vôbec predávať a veľa zeleniny a ovocia sme potom museli vyhodiť, predávame väčšinou čerstvé ovocie a zeleninu od slovenských a maďarských pestovateľov,“ uzavrela. Podľa nej toto opatrenie nemá logiku.

Jolana (42) si vo štvrtok do Fresh Marketu prišla kúpiť hlavne šunku a víno, ale chodí sem pravidelne aj po zeleninu. „Zvyknem sem chodiť a nepáči sa mi, že zakázali predajné stoly a aj vonkajšie trhoviská. Podľa mňa je to nezmyselné. Nevidím dôvod, prečo by práve teraz, v čase novej úrody mali byť trhy zatvorené a hlavne, ak môžu byť otvorené obchodíky po bokoch, tak prečo nie aj stoly v tom istom priestore? Pri vonkajších trhoviskách je na zatvorenie ešte menej dôvodov,“ rozhorčila sa Jolana.

Tu si pozrite, čo si o zatvorených trhoviskách myslia Rawan a Marian.

Michal (46) chodí do Freshmarketu pravidelne a nakupuje tu hlavne na otvorenom trhovisku. Dnes zostal v šoku, že stoly sú prázdne.

„Nechápem prečo toto zavreli, keď supermarkety normálne fungujú. Tam sa predsa stretne oveľa viac ľudí a dýchajú na seba, tu sú vysoké stropy a viac miesta, teda čerstvejší vzduch,“ rozmýšľa nahlas.

Podľa neho je v tržnici bezpečnejší nákup a zelenina je tu lacnejšia ako v supermarkete. Mali by to znova otvoriť. Navyše obchodíky na boku môžu fungovať a predajné stoly v strede nie? Čo je to za hlúposť? Kam si majú ľudia chodiť kupovať vitamíny? Teraz ich potrebujeme viac ako inokedy.Okrem toho je takého opatrenie likvidačné pre pestovateľov, ktorí vykurujú skleníky a teraz nemajú kde predávať čerstvú zeleninu.

