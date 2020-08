Podľa Rybníčka si možno mnohí povedia, prečo sa Trenčín do podobného projektu púšťa, keďže nemá ani vlastné divadlo, divadelné sály a nejakú veľkú kultúrnu infraštruktúru.

"Veľmi veľa nám chýba, aby sme boli veľkým kultúrnym mestom, no práve toto sú príležitosti, ktoré nás môžu nakopnúť k tomu, aby sme zabojovali, a nielenže získali titul, ale zároveň dali priestor mladým ľuďom v Trenčíne, ktorí kultúru tvoria, formujú a majú predstavy a sny o tom, v akom meste chcú žiť, a ktorým veľa vecí chýba a chceli by to zmeniť,"skonštatoval Rybníček s tým, že práve ambície a pokora, s akou do projektu Trenčín vstupuje, by mohla byť tou silnou stránkou kandidatúry.

Pohľad na Trenčiansky hrad od letného kúpaliska Zdroj: Radovan Stoklasa

Ako dodal, prípravu kandidatúry zverili v Trenčíne práve mladým ľuďom, ktorí podľa neho robia skvelú prácu. "Ja som presvedčený, že 'na konci dňa', v polovici decembra, keď sa bude projekt odovzdávať, budeme hrdí a budeme bojovať za to, aby sme postúpili do druhého kola. Nie je to však projekt, ktorý končí odovzdaním. Ja verím, že aj potom budeme s týmito mladými ľuďmi tvoriť novú kultúrnu politiku mesta, a bez ohľadu na to, či budeme alebo nebudeme Európskym hlavným mestom kultúry, dotiahneme projekt do konca spoločne s TSK a partnerským mestom Trenčianske Teplice,"zdôraznil trenčiansky primátor.

Článok pokračuje na ďalšej strane.