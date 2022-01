Novozámčan Peter Konček, ktorého v súťaži Slovensko hľadá superstar ešte v roku 2004 prezývali aj ako slovenský R Kelly, mal svoju spevácku kariéru sľubne rozbehnutú. Všetko sa však v sekunde zmenilo v osudný tragický januárový piatok, keď sa nadránom medzi Novými Zámkami a Šuranmi rútilo BMW rýchlosťou.

Svedok, ktorý vozidlo videl, odhadol jeho rýchlosť až na 140 kilometrov za hodinu. Počas predbiehania auto vyletelo z cesty a narazilo do stromu. Roztrhlo sa na tri časti a začalo horieť. V aute zhorel jeden človek a druhý bol vymrštený niekoľko metrov od miesta nehody a tým bol práve mladý spevák. Obaja muži bohužiaľ boli na mieste mŕtvi.

Spevák Peter Konček v súťaži. Zdroj: archív

Peter Konček už v súťaži pútal pozornosť od samotného začiatku. Nebolo to však len spevom. Do záujmu médií sa okamžite dostal aj svojím vzťahom s Martou Dvorskou, dcérou známeho operného speváka Petra Dvorského. Tiež sa dostal do povedomia rôznymi problémami v súvislosti s krádežou a čelil tiež žalobe za vydieranie, výtržníctvo a ublíženie na zdraví.

Dlhy, ktoré pre Petrove „šikovné“ podnikanie musel splácať jeho otec Ján, mu už dávno odpustil. „Peťo bol veľmi výstredný, veľkodušný, dobrosrdečný, blázon v dobrom zmysle slova. Rozprávali o ňom všeličo a ja nie som ten, čo bude oponovať. Poviem len jednu vec. Nám bral a všetkým ostatným rozdával. To bol Peter Konček,“ poznamenal v minulosti jeho otec.

