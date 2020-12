Reštaurácie a ich terasy musia ostať zavreté, podniky môžu iba vydávať jedlo cez okienko! Kto túto službu nemá, prichádza prakticky o akýkoľvek príjem. Na to upozorňujú prevádzkovatelia gastropodnikov. Varujú, že mnohé sa položia.

Iniciatíva 10 pre gastro si myslí, že zavretie podnikov zlikviduje 60 percent prevádzok. Majitelia stratia príjmy, rovnako ako čašníci a kuchári, ktorí prídu o prácu.

Čo je však horšie, nejde len o ich krach. Oopatrenia sa totiž dotknú aj ich dodávateľov, či sú to pražiari kávy, zeleninári, pestovatelia ovocia, pekári, mäsiari... Tým všetkým výrazne klesne odbyt, a teda znova aj príjmy.

Aj na toto upozorňuje emotívne video, ktoré iniciatíva pripravila.

Vyhláška nie je jednoznačná

K opatreniam sa podniky stavajú rôzne, čoho dôkazom sú aj vyjadrenia banskobystrických podnkateľov z oblasti gastra. Sťažujú sa nielen na obmedzenia, ale aj na chaos, ktorý okolo toho panuje. Podľa podnikateľov vyhláška Úradu verejného zdravotníctva nie je jednoznačná a možno si ju vysvetliť aj tak, že podniky, ktoré majú predaj cez okienko alebo donáškovú službu, môžu ostať otvorené. A to mnohých mätie.

Predseda Cechu hostinských Martin Repaský tvrdí, že vyhláška č. 34 Úradu verejného zdravotníctva je ťažko čitateľná. "Pokiaľ by sme sa mali riadiť vyhláškou, zákazníkov by sme mohli privítať aj v interiéroch. Preto sme komunikujeme s kompetentnými osobami, napríklad aj s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, aby sme vedeli ako sa máme zariadiť. Ako si jednotlivé podniky vysvetlia situáciu preto neviem povedať, terasy však pravdepodobne ostanú zatvorené," povedal v piatok doobeda.

Fungovanie terás v kaviarňach a reštauráciách je od piatka 11. decembra 2020 zakázané. Naďalej môžu ponúkať donáškové služby alebo osobný odber. Zmeny priniesla vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorá reaguje na závery ústredného krízového štábu. Na snímke výdaj obedov v centre mesta Nitra 11. decembra 2020. FOTO TASR - Henrich Mišovič Zdroj: Henrich Mišoviè

Ľuboš Končok, majiteľ kaviarne na námestí v Banskej Bystrici, podnik zavrel. "Zatiaľ budeme fungovať vo forme „výdaj so sebou“ a čakať, či sa vyhláška bude alebo nebude meniť, pretože podľa jej aktuálneho znenia by sme mohli byť otvorení," tvrdí aj on.

Stanislav Očenáš, majiteľ prevádzky na námestí v Banskej Bystrici, upozorňuje, že medzi podnikmi panuje absolútny chaos. Nie sú si isté, či otvoriť alebo neotvoriť, pretože informácie si odporujú. "Zatiaľ nás nevedia informovať ani mestskí policajti, ani Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Takže momentálne sa snažíme zistiť informácie z relevantných zdrojov," povedal nám v piatok doobeda. "V tých sa aktuálne nezakazuje zatvorenie terás, práve naopak, všetkým prevádzkam, ktoré poskytujú takeaway, umožňuje mať v interiéri 1 osobu na 15 m2," tvrdí o znení vyhlášky. "Tento chaos je absolútne neprijateľný, lebo sa deje už veľmi dlho a celá gastronómia je tým veľmi silno ničená," dodal rozhorčene.