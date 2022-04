S thajským boxom začínal ako 21-ročný, no aj napriek tomu má za sebou už približne sto profesionálnych zápasov a je niekoľkonásobným majstrom sveta. Násilie podľa neho nemá v spoločnosti čo robiť a sám rozdáva údery len v ringu. Ako si spomína na svoj prvý zápas, nad čím premýša pred vstupom do ringu a s čím bojuje celý život? To všetko i omnoho viac nám prezradil v rozhovore Vladimír “Dracula” Moravčík (40), ktorí patrí k najúspešnejším zápasníkom thajského boxu na Slovensku.

Keď vojdete do Dracula Gymu v Banskej Bystrici, cítite sa ako v známom filme Million Dollar Baby - v strede stojí ring, všade naokolo je špeciálne náčinie a v pozadí sa thajskému boxu oddáva už na prvý pohľad trénovaná mladá žena. “Nezabúdaj na dýchanie,” otáča sa k nej tréner s pripomienkou. Prichádza k nám majiteľ tohto klubu Vlado Moravčík a ochotne nás usádza pripravený odpovedať na všetky otázky.

Anketa Sledujete činnosť Vladimíra Moravčíka? áno 0% nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prvá otázka znie - “ako si sa vlastne dostal k bojovému umeniu?” S úsmevom na perách odpovedá: “Moje začiatky boli trochu komické, lebo som bojové špory nemal v láske, dlho som sa venoval futbalu. Ešte som stihol vojenskú službu v Žiline, tam sme mali kurz sebaobrany súčasťou čoho bol thajský box,” začína svoje rozprávanie. Keď sa vrátil zo služby domov, hľadal nejakú športovú aktivitu, ktorej by sa mohol ďalej venovať.

“Môj kamarát trénoval práve thajský box a zavolal ma na tréning, tak som išiel. Začal som sa tomu venovať čoraz viac, prišli prvé zápasy a výhry, tak som sa do toho dostal. Nakoniec som pri tom už 20 rokov, mám vlastnú školu a teraz sa snažím nahnať ľudí na tento šport,” hovorí s tým, že už po 3 týždňoch tréningov nastúpil na svoj prvý zápas v Žiari nad Hronom, ktorý aj vyhral. A to aj napriek tomu, že neovládal základný postoj, ani techniku. Sám však uznáva, že ide o neštandardný prípad a na to, aby sa človek mohol postaviť do ringu na svoj prvý amatérsky zápas, potrebuje mať za sebou minimálne tri mesiace poctivých tréningov.

Na ktorý zápas nikdy nezabudne, si prečítajte na ďalšej strane: