Pivo je na Slovensku obľúbeným nápojom! Potvrdila to i súťaž značky Krušovice o kráľovskú odmenu a o 100 ďalších cien. Víťazstvo a kráľovských 25 000 eur získal Rastislav P. (49) z Rudňan.

Aby ste mohli získať niektorú zo stovky cien alebo hlavnú výhru, bolo potrebné posielať kódy z úzaverov fliaš a plechoviek alebo kód zo žrebu, ktorý ste dostali za čapované pivo na vybraných prevádzkach. Hlavnou výhrou bolo lákavých 25 000 eur, ale mohli ste vyhrať i Kráľovský relax v Château Appony alebo Kráľovskú hostinu. Zároveň ste mohli získať každý deň 100 eur.

„Hlavnou myšlienkou kampane spojenou so súťažou bolo, že skutočný kráľ je ten, ktorý vie nielen brať, ale najmä dávať. Pretože pravý kráľ sa vždy rozdelí, či je to už dobrá hostina alebo kráľovské pivo,“ vysvetľuje brand managerka značky Krušovice Lenka Dvorská. „Každý malý skutok, ktorý spravíme pre toho druhého, sa počíta. Preto bolo naším cieľom, aby výhercovia zdieľali svoju radosť z kráľovskej výhry s blízkymi,“ dodala.

„Súťažou sme chceli aj podporiť lojalitu našich konzumentov a zároveň sa im poďakovať za vernosť viacerými zaujímavými výhrami,“ vysvetľuje Lenka Dvorská. „Vieme, že konzumenti našej značky sú súťaživí a z prieskumu vieme, čo ich najviac pri súťažení motivuje a čím sa im najviac odvďačime. Podľa toho sme aj pripravili výhry,“ objasňuje.

Evidentne správne odhadli priania a záujem konzumentov piva Krušovice, keďže sa do súťaže zapojilo viac ako 30 000 ľudí!

Hlavnú cenu – kráľovských 25 000 eur – získal Rastislav P. (49) z Rudňan. Do sídla spoločnosti Heineken v Bratislave si ju prišiel prevziať s manželkou Danou (48). „Áno, rád som sa zapojil do súťaže, ale neveril som, že vyhrám. Je to moja prvá výhra v živote,“ priznal sa sympatický profesionálny vodič. „Keď mi zazvonil telefón a dozvedel som sa, že som získal hlavnú cenu, najprv som si myslel, že si ktosi zo mňa robí vtipy,“ dodal úprimne.

Výherca súťaže Rastislav neveril, že má vôbec šancu vyhrať. najprv neveril ani sms správe, ktorá ho informovala o víťazstve. Potom bol však nadšený. Zdroj: EMIL VAŠKO

Samozrejme, kráľovská výhra ho potešila. A presne v duchu súťaže sa o ňu podelí. „Niečo dám do nášho domu, ale niečo pôjde aj dcéram,“ prezradil. Z peňazí, ktoré investujú do svojho bývania, sa teší aj manželka Dana. „Aj ona si ich zaslúži, veď mi poctivo diktovala súťažné kódy,“ pochválil ju Rastislav.

Výhra je v najsprávnejších rukách. Rastislav má totiž najradšej práve pivo Krušovice a nedá naň dopustiť už niekoľko rokov. „Dám si ho, keď prídem z práce alebo po robote okolo domu. Vyskúšal som aj iné pivá, ale najviac mi stále chutia Krušovice,“ hovorí. „Po dobrej robote si treba dať dobré pivo,“ pritakáva Dana. Ona sama pije skôr Radler, pivo si dá len občas, ale keď už, tak Krušovice.

Ako manželia hovoria, výhra ich veľmi potešila a majú ďalší dôvod ostať verní obľúbenej značke Krušovice.