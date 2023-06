Toto nie je prvý súdny spor o nechcený most. Národná diaľničná spoločnosť sa už pred pár rokmi súdila s obcou Naštice, ktorej chcela most spájajúci jednu rozbahnenú poľnú cestu s druhou nanútiť. Za vybudovanie mostu dali pritom diaľničiari až 683 295 eur. Most bol postavený ako vyvolaná investícia pri budovaní rýchlostnej cesty R2 Ruskovce - Pravotice.

Diaľničiari od Naštíc chceli, aby si obec most prevzala na základe cestného zákona s tým, že oni ho postavili, ale starať sa oň má obec. Tá ho však odmietla prevziať s tým, že starostlivosť o takýto zbytočný most je mimoriadne nákladná a obecný rozpočet by zruinovala. Súd napokon rozhodol v prospech obce a tá si most prevziať nemusela.

Diaľničiari sa však nevzdali a zažalovali tentokrát mesto Bánovce nad Bebravou, nad ktorým vedie druhý nechcený most. Dostať naň sa dá z rýchlostnej cesty, hore však zvedavca čaká šok. K mostu z jednej strany nevedie ani len poľná cesta. Ústí rovno na rozkvitnutú lúku. Z oboch strán na most sú navyše betónové zábrany, takže dostať naň akýmkoľvek autom je nemožné. Kuriózne je, že aj keď auto po ňom prejsť nemôže, naučili sa ho využívať srnky a lesná zver, ktorá takto získala superdrahý "zelený" prechod.

V súčasnom spore sa Národná diaľničná spoločnosť domáha splnenia zákonnej povinnosti mesta bezodplatne prevziať most na preložke poľných ciest. "Mesto Bánovce nad Bebravou uzatvorilo v minulosti s NDS zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do správy a prevádzky," uviedla NDS, ktorá sa pokúsila spor urovnať zmierom, no k dohode nedošlo.

Mesto Bánovce odmieta most prevziať preto, lebo si bude vyžadovať pravidelnú údržbu. Mesto by navyše na seba prevzalo zodpovednosť za všetko, čo sa v tejto lokalite udeje. Dokonca ani prístupové cesty vedúce k mostu nepatria mestu a ak by teda samospráva chcela most udržiavať, musela by využívať cudzie pozemky.

Súčasné vedenie mesta sa nateraz k téme vyjadrovať nechce. Predchádzajúca primátorka Rudolfa Novotná problém s mostom zdedila ešte po exprimátorovi Mariánovi Chovancovi. "Mesto Bánovce nad Bebravou tieto stavby nepotrebuje. Most nijako nevyužíva, ani neplánuje využívať, stavba nie je na pozemku mesta," povedal R. Novotná, ktorá je mestskou poslankyňou.

Tá vraví, že nevidí dôvod, prečo by mesto malo platiť desaťtisíce eur za údržbu a opravy nechceného mosta. "Je to hrozná predstava, že nám súd nariadi prevziať pre nás nepotrebné cestné stavby, ktoré nevyužívame a za opravy a údržbu bude mesto musieť v budúcnosti vynaložiť desaťtisíce eur," uzavrela R. Novotná.