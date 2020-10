Čoraz viac starostov kritizuje prípravy súvisiace s víkendovým celoplošným testovaním obyvateľstva. Tvrdia, že bude nedostatok personálu, aj odberných miest. V obciach bez verejnej dopravy budú mať chudobnejší ľudia problém dostať sa do susedných obcí k testovacím stanovištiam. Hrozí fiasko?

Obciam vláda posiela jedného vojaka. Stany k dispozcii pre tie, ktoré nemajú priestory, poskytnúť nevedia a ešte aj ochranné pomôcky si musia starostovia zaobstarať sami. To však nie je všetko!

Odberné miesta nebudú vo všetkých obciach. Napríklad v medzilaboreckom okrese chystajú iba polovicu. Hoci počas volieb je tam otvorených 30 miestností, teraz tam bude iba 15 odberných miest, takže ľudia budú musieť za testovaním cestovať do susedných obcí.

V chudobnejšom regióne to však bude ťažké, je tam komplikované autobusové spojenie, navyše, cez víkend aj poriadne zredukované. Oosobné auto tam tiež nemá každý. "Aj keby som chcel pomôcť prevozom obecným služobným autom, nie je to dobrý nápad. Čo ak bude niekto pozitívne testovaný? Potom musí celá posádka do karantény,"vysvetľuje starosta Čertižného Peter Tričák, ktorý je aj regionálnym predstaviteľom Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Rokytovčania takto musia cestovať do Krásneho Brodu, Sukovčania a Roškovčania do Čabín, Svetličania a ľudia z obcí Zbojné a Olšinkov do Výravy a podobne.

Tričák hovorí: "Je mi ľúto ľudí, ktorí nemajú auto. Hľadáme možnosti, ako im pomôcť, hovorím aj za obec Výravu. Možno by stálo za zváženie zriadenie mobilných odberných miest."

Tričák krúti hlavou aj nad rozhodnutím veliaceho dôstojníka, ktorý bol ich v obci, keďže rozhodol, že obyvatelia Čertižného, ktorý je okolo 340, sa pôjdu testovať do Habury, ktorá má asi 500 obyvateľov.

No niektoré obce s 200 obyvateľmi budú mať svoje odberné miesto a bude sa tam testovať dva dni: "Podľa informácií veliaceho dôstojníka, ktorý bol cez víkend v Raslaviciach, je testovanie 350 ľudí za deň na hranici zvládnuteľnosti."

Najhoršie sú na tom, podľa Tričáka, Medzilaborce. Tam žije okolo 6500 ľudí, vrátane častí Borova a Vydrane. Pre nich pripravujú len tri odberné miesta: "To je nereálne pretestovať, veď oficiálne zverejnená priepustnosť pri testovaní je 35 ľudí za hodinu."

Starosta však upozorňuje aj na ďalšiu dôležitú vec. "Je mi ľúto všetkých ľudí, pretože budú stáť v radoch vonku, pri teplote od šesť do desať stupňov a pri silnom vetre, ktorý má mať 12 metrov za sekundu. Také totiž hlásia meteorológovia počasie. Nesťažujem sa, len konštatujem. Držím palce všetkým kolegom a všetkým ľuďom na Slovensku, aby sme to prežili v zdraví!"