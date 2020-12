TOTO je na zápis do Guinessovky! Nenápadná dôchodkyňa je super rekordmanka!

Nenápadná dôchodkyňa z Novej Bane sa nezdá! Tatianu Bogdaňovú (66) by zapísali aj do Guinessovej knihy rekordov, ale ona to odmieta. Pritom je unikátnou rekordmankou!