To, že nemecká kapela Rammstein vystúpi už čoskoro v Trenčíne, nie je žiadne tajomstvo. Len málokto však tuší, že husársky kúsok - ohlásenie koncertu v Trenčíne, sa podaril Slovákovi Ľubomírovi Santpeterymu z Rožňavy. Ten sa so svojím idolom, spevákom Rammsteinu Tillom Lindemannom stretol aj osobne.

Ľubomír sa k Rammsteinu dostal už ako 9-ročný chlapec. Bratranec mu dal kazetu s albumom Mutter z roku 2001, kde si hneď zamiloval pieseň Mein Herz Brennt. Odvtedy začal nielen Rammstein počúvať, ale aj zbierať všetko, čo sa mu dostalo pod ruky.

„Mám všetky ich albumy vo forme CD, LP, DVD. Z niektorých aj viac kusov. Nie preto, že by to bolo to isté, ale napríklad ich prvý album Herzeleid z roku 1995, alebo Sehnsucht z roku 1997 mali výročie, tak urobili pre fanúšikov remasterovaný album s kvalitnejším zvukom. Samozrejme, že si to kúpim. Čo sa týka ostatných vecí, mám od nich v podstate všetko, aj na bežný život,“ smeje sa top fanúšik.

Doma tak má oblečenie s logom kapely, alkohol, popolník v tvare ich loga. Dokonca aj držiaky na evidenčné číslo auta musia mať logo Rammstein. To, že v prípade takéhoto zanietenia nejde o lacnú záležitosť Ľ. Sentpetery priznáva. „Ťažko povedať, koľko ma už tento koníček vyšiel, ale pekných pár tisíc euro to určite bude,“ konštatuje Ľubo.

Koľko peňazí Ľubomír "vysolil" za tetovanie? Čítajte ďalej