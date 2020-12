Katarína Števčinová okrem iného hovorí aj o tomto:

Ktoré sú najväčšie ťažkosti pri dištančnej výučbe?

Sú nedisciplinované iba deti?

Oplatí sa návrat detí do škôl ešte pred Vianocami?

Aké problémy spôsobí, že otestovať sa nechá iba časť žiakov?

Katarína Števčinová (50), zástupkyňa základnej školy v Banskej Bystrici, upozorňuje na súčasné problémy škôl. Zdroj: archív K. Š.

Ako zvládate online výučbu?

- Dá sa to. Oproti prvej vlne s tým máme väčšie skúsenosti a zlepšujeme sa. Stále však musíme hľadať nové spôsoby ako deti zaujať, lebo je im už dlho a čím ďalej tým je ťažšie ich motivovať k práci. Chýbajú im spolužiaci, ale aj učitelia. Nám žiaci takisto chýbajú, lebo učiteľská práca je o vzájomnom kontakte a spätnej väzbe, ktorú od nich získavame.

Aké sú najväčšie problémy pri dištančnom vzdelávaní?

- Súčasťou dištančného vzdelávania sú aj 10- až 11-roční piataci, ktorí ešte nie sú úplne samostatní. Pri vzdelávaní potrebujú pomoc rodičov. Lenže väčšina z nich je v čase vzdelávania v práci. Deti ostanú doma samy, online hodiny sa zúčastnia, ale s prípravou a učením im musí pomáhať unavený rodič, ktorý práve prišiel z práce. Niektoré problémy vyplývajú aj z technického vybavenia rodín. Ťažkosti sú, ak je v jednej domácnosti na dištančnom vzdelávaní viac detí a rodič na home office.

Aké vnímajú online vzdelávanie učitelia?

- Je to pre nás ťažké, pretože učiteľov napĺňa osobný kontakt s deťmi. Každá hodina, kedy vojdeme do triedy, je pre nás zážitkom. Keď sa nám darí v práci s deťmi, vieme sa z toho tešiť celý deň. Teraz sme na počítači pripojení od rána do večera a často aj cez víkendy. A musím povedať, že je to náročné. Doobeda si pripravujeme hodiny a máme online vyučovanie. Poobede zase musíme hľadať materiály, študovať rôzne webináre a robiť všetko preto, aby sme učivo deťom priblížili čo najlepšie. Okrem toho opravujeme ich práce a poskytujeme im spätnú väzbu. Ja napríklad po celom dni na počítači ani neviem zaspať.

Zdržuje vás nekvalitné pripojenie alebo meškanie detí?

- Deťom sme dali jasné pravidlá ako sa správať na online hodinách. Vedia, že sa majú pripojiť načas a pri oneskorení sa ospravedlniť. To nás zvykne zdržať. Čo sa týka techniky, niekedy sa dieťa pripojí neskôr, inokedy nás zdrží, že si zabudne zapnúť mikrofón. To všetko nás pripravuje o čas. Na online hodine urobíme určite menej práce ako na bežnej.

Sú deti nedisciplinované?

- Siedmaci a ôsmaci sa napríklad nechcú ukazovať na kamere a vymýšľajú si, že im nefunguje. Na hodinu niekedy prídu aj v pyžame. Teraz sme však stanovili pravidlá, že na hodine musia byť upravení. Chceme ich udržať v režime, ako keby chodili normálne do školy.

Snažia sa žiaci pri dištančnom vzdelávaní aj trochu podvádzať?

- Keď niečo nevedia, snažia sa nás oklamať napríklad tým, že im nejde mikrofón. Alebo si posielajú úlohy cez mobily. V prípade mladších žiakov ma skôr mrzí nedisciplinovanosť rodičov, ktorí sedia na hodinách tak, aby sme ich nevideli a radia deťom. Tým im škodia, lebo dieťa je nesústredené. Rodičia za nich vypracúvajú úlohy a dieťa sa potom neučí.

Hrozí, že online vyučovanie žiakom naruší návyky?

- Môžu ich stratiť, hoci deti sú ako špongia. Veľmi rýchlo sa vedia adaptovať na rôzne situácie. Aj po dvojmesačných letných prázdninách im chvíľu trvá, kým sa adaptujú, ale potom sa v priebehu pár týždňov do toho dostanú.

Aký bol návrat detí do škôl po prvej vlne?

- Medzi deťmi sa prehĺbili rozdiely. Niektoré zvládali dištančnú výučbu v pohode, iné v učive tápali.

