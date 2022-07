Na tragédiu festivalu Pohoda sa ani po rokoch nedá zabudnúť. Silná búrka na účastníkov festivalu zhodila stan. 29 ročný Martin vtedy zomrel na mieste a 19 ročná Nikola zomrela v nemocnici na následky zranení. Desiatky ďalších ľudí utrpeli zranenia. Stalo sa to v júli 2009, pred 13 rokmi, na trinástom ročníku festivalu Pohoda.

Organizátori si zobrali trpké ponaučenie. Topfest 2022 prebiehal na zelenej lúke, ktorú označili ako jazdiareň Banát. Avšak žiadne kone ani stajne sme tam nevideli. Len pokosené polia a lúky, extrémne sucho a bez auta si človek do najbližšej dediny musel odpeškovať kilometre pozdĺž prašnej cesty.

Kyvadlová doprava zrušená, festival prerušený

Piatok (1. júla) sa rozbiehal rozpačito. Prvotný koncert Braňa Mojseja sa nekonal. Nik nevedel prečo. Prisľúbená kyvadlová doprava sa tiež nekonala. Organizátor síce komunikoval cez sociálnu sieť, ale reálne tí ľudia došli do Piešťan a čakali na kyvadlovú dopravu márne. A taxíky ich napokon odvážali z Piešťan do Častkoviec za 20€. Pritom z Nového mesta nad Váhom by to mali autobusmi za 90 centov na osobu.

Samotné dve pódiá boli blízko pri sebe. Ak by sa vystúpenia na hlavnom a vedľajšom stage striedali podľa plánu, tak by bolo fajn. Reálne sa však hralo na oboch aj súčasne a tak sa vzájomne prehlušovali.

Večer prišlo aj ochladenie, vietor a blesky. S návštevníkmi sa zase komunikovalo iba cez fb. Reálne však mnohí postávali pred hlavným pódiom a nechápavo pozerali, ako sa balí aparatúra. Fyzicky s nami komunikovali len SBS-kári a technici. Ľudia boli sklamaní, mnohí spomínali, že by im mali vrátiť vstupné.

Odpadol Team a Lucie. Paradoxne však kolotoče o chvíľu už zase roztáčali, akoby tam žiadna katastrofa nehrozila.

"Lucie a Pavol Habera & TEAM Radi by sme Vám umožnili vidieť tieto hudobné skupiny naživo a preto intenzívne rokujeme o možnostiach ako to urobiť. Poprosíme Vás odložte si pásky na ruky. Ďakujeme krásne za účasť a podporu," odkazuje Kolektív agentúry ERATOS.

Ticho piatkovej noci prerušila až okolo 23:00 bratislavská Zóna A. "Krysy ušli z pódia, ostali len statné potkany," komentoval ironicky Koňýk. Punkáči začali Do pakárne s ním, je to beznádejný prípad a zahrali aj ostatné overené hity, no a z hlavného pódia ich zas prehlušil Konflikt. "Nadišiel čas skoncovať s touto dobou, posledná príležitosť s prírodou," aj mnoho ďalších notoricky známych šlágrov zahrala punková legenda zo Šamorína.

