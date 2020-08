Informácia určite poteší aj najlepšiu slovenskú plavkyňu všetkých čias Martinu Moravcovú.

Tá neraz zdôrazňovala, že aspoň raz by chcela súťažiť na veľkom svetovom či európskom podujatí na Slovensku. „Aby ma fanúšikovia nevideli len v televízii, ale aj naživo,“ prízvukovala. Počas jej kariéry však nebol taký bazén k dispozícii. Ak sa však splnia predstavy o plavárni v Ružinove, jej nasledovníci možno raz budú súťažiť na majstrovstvách sveta alebo Európy aj na Slovensku!

Podľa starostu Ružinova Martina Chrena pôjde o komplexné športové centrum, hneď oproti jazeru Štrkovec. Vláda ešte vlani schválila pol milióna eur na projektové práce, celý projekt by však mal stáť oveľa viac. „Rátame, že okolo 12 až 15 miliónov eur,“ prezradil Martin Chren s tým, že mestská časť určite požiada o finančnú pomoc aj vládu a ďalších investorov.

Legendárna plavkyňa Martina Moravcová. Zdroj: Archív

„Dnes tam máme starý a neefektívny zimný štadión, ktorý návštevníkom pomaly padá na hlavu, a rozostavaný nedokončený hotel,“ vysvetlil starosta. Aj preto má projekt zahŕňať komplexnú rekonštrukciu štadióna, prístavbu plavárne s päťdesiatmetrovým bazénom aj welnesscentrom, dokončenie ubytovacieho zariadenia pre športové sústredenia a zelenú strechu s bikeparkom.

Vizualizácia novej plavárne v bratislavskom Ružinove. Zdroj: Ružinov

Podľa Martina Chrena má plaváreň na tomto mieste veľký ekologický a ekonomický zmysel. „Výrobou ľadu na zimnom štadióne vzniká obrovské množstvo odpadového tepla, ktorým sa dá zadarmo vykúriť,“vysvetlil Martin Chren. Pozemok, na ktorom by nová plaváreň mala vyrásť, nevybrali náhodou. „Získali sme ho zámenou s nemocnicou,“ dodal starosta druhej najväčšej bratislavskej mestskej časti.

Iné plavárne v Bratislave

Plaváreň Pasienky, Nové Mesto - Najväčšia krytá plaváreň v Bratislave na Pasienkoch ponúka 50-metrový bazén a 25-metrový výukový bazén. V objekte je aj sauna Neptún. Plaváreň je otvorená každý deň od pondelka do nedele. Dospelí za vstup na dve hodiny zaplatia 4 eurá, študenti od 15 do 26 rokov 3,40 eur, deti od 3 do 15 rokov, seniori nad 62 rokov, držitelia

preukazov ZŤP, ZŤPS 2,80 eur.

Najväčšia krytá plaváreň v Bratislave na Pasienkoch ponúka 50-metrový bazén a 25-metrový výukový bazén. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Plaváreň, Petržalka - Pomerne stále nová plaváreň v najväčšej bratislavskej mestskej časti ponúka 25-metrový plavecký bazén, relaxačný bazén, detský bazén, tobogán a saunový svet. Plaváreň je otvorená od pondelka do piatka v čase od 6.00 do 22.00 a v sobotu a v nedeľu od 9.00 do 21.00. Vstupné na hodinu je od 3,50 do 4,50 eur.

Stále nová plaváreň v bratislavskej Petržalke. Zdroj: Petržalka

Plaváreň Iuventa, Dúbravka - Na plavárni nájdete 25-metrový krytý plavecký bazén a saunu. Aktuálne je plaváreň zatvorená, opätovne ju otvoria 2. septembra. Dospelí za hodinový vstup zaplatia 2,80 eur, študenti od 15 rokov do 26 rokov 2,30 eur, deti od 3 rokov do 15 rokov 1,50 eur a dôchodcovia 2,30 eur.

Anketa Je podľa Vás nová plaváreň v Ružinove dobrý nápad? Áno, určite. 0%

Samozrejme, teším sa na ňu. 0%

Je mi to jedno. 0%

Máme tu dosť plavární, radšej nech politici riešia iné problémy. 0%

Nie, nemyslím si, nie je potrebná. 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný