Veronika (25) sa do Novej Bane presťahovala za manželom. Približne pred rokom si spolu kúpili domček priamo pod novobanským tajchom. Dnes priznáva, že posledné udalosti v neďalekej obci Rudno nad Hronom ju vystrašili. „Bojíme sa, aby na to nehnuteľnosť nedoplatila, keby sa nádrž pretrhla,“ povedala.

Kvôli potope spozornelo aj vedenie mesta, ktoré ešte v tom istom týždni zvolalo povodňový štáb. Nevyhovujúci stav novobanského tajchu však pre nich nie je žiadnou novinkou. „Správy zasielame štátnemu dohľadu nad vodnými plochami každý týždeň. Už niekoľko rokov vyhodnocujú, že je potrebná rekonštrukcia vodného diela,“ povedal vedúci oddelenia výstavby mesta Nová Baňa, Jozef Spurný.

„Vodná stavba Tajch Nová Baňa je v nevyhovujúcom technickom stave. Nezodpovedá požiadavkám kladeným na bezpečné prevádzkovanie,“ potvrdila Marta Bakaljarová, ktorá je poverená vykonávaním technicko-bezpečnostného dohľadu nad novobanským tajchom.

Vodná hrádza má podľa primátora Novej Bane Branislava Jaďuďa viac ako 230 rokov. Za toto obdobie sa už raz pretrhla, a to v roku 1966. Vedenie mesta však v žiadnom prípade podobnú katastrofu nechce dopustiť.

„Problémom je výpustný systém, ktorý bol naposledy rekonštruovaný po havárii v rokoch 1966 až 1997. Vzhľadom na zub času sa niektoré jeho komponenty stali nepoužiteľné,“ uviedol primátor.

Činnosť pokazeného objektu, ktorý sa ľudovo nazýva mních, momentálne zaskakuje bezpečnostný prepad. Po prívalových dažďoch to však nemusí byť dostatočné. „Najrizikovejšie je to v jarnom a jesennom období,“ doplnil primátor.

Vedenie Novej Bane sa objekt už snažilo opraviť. Využili pritom dokonca aj pomoc potápačov. Po niekoľkých razoch však pochopili, že to bez úplného vypustenia tajchu nepôjde. „Na základe plánu z roku 2017 by to malo stáť okolo 520 000 eur. Odhadujem, že teraz cena stúpla na viac ako 600 000. Na to jednoducho nemáme,“ krútil hlavou Spurný, ktorý dúfa, že zafinancovať projekt by im mohol pomôcť štát.

„Ministerstvo životného prostredia eviduje situáciu na novobanskom tajchu. Vzhľadom na technický stav vodnej nádrže a s ním spojené možné riziko je potrebné bezodkladne vypustiť vodnú nádrž, aby sa zabránilo závažnejším škodám. Zodpovednosť nesie správca stavby, ktorým je mesto Nová Baňa,“ uviedlo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia. Preto je podľa neho úlohou vlastníka a nie ministerstva investovať do opravy a údržby protipovodňových zariadení. Na budúce programové obdobie 2021 – 2027 však navrhuje podporiť aj preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami.

