Nie každá mama má to šťastie, že si z pôrodnice donesie domov zdravé dieťa. Monika si myslela, že ona je tá šťastná, pretože jej Tomáško bol krásne a veselé bábätko. Jeho vývoj sa však z ničoho nič zastavil.

„Máme dieťa s autizmom a vývinovou poruchou. Náš synček Tomáško sa narodil na Vianoce 2017 a bol úplne normálne sa vyvíjajúce bábätko. Smial sa, vnímal okolie ako iné deti, ale po čase sa to z nejakého dôvodu zastavilo,“ začína svoje rozprávanie Monika Čipková zo Šamorína, ktorej synček sa neposúva tpodľa predstáv rodičov aj lekárov.



Tomáško má tri roky a štyri mesiace, no zatiaľ nerozpráva. Vie síce povedať slovo MAMA, ale netuší, čo to znamená.

Zaujímavé je, že napriek tomu ovláda celú anglickú abecedu, ktorú sa naučil z televízie. „Tomáško je iný. Pri každej hre vydrží iba pár sekúnd a žiadnu činnosť nevyvoláva on sám, musíme ho do všetkého zapojiť. Napríklad, keď skladáme puzzle, on mi ich iba podáva, neskladá ich sám, keď s ním idem von, nedáva pozor, či ide auto, lebo si neuvedomuje nebezpečenstvo,“ vysvetľuje Monika, v čom má synček problémy.



Tomáško je spoločenský plavec

Hoci väčšina autistických detí odmieta kontakt s cudzími ľuďmi, Tomáško je naopak spoločenský, dokonca aj navštevoval škôlku, ale kvôli svojej poruche už nemôže, lebo tam nemajú špeciálneho pedagóga, ktorý by sa mu venoval.

Vo svojom svete je Tomáško šťastný, ale jeho vývoj sa neposúva tak, ako u zdravých detí. Zdroj: archív rodiny





„Obvodná lekárka mi síce hovorila, že to nemám riešiť, že takéto veci sa skúmajú až po treťom roku veku, ale aj tak som z vlastnej iniciatívy navštívila neurológa, logopéda, ORL a všade nám povedali, že má autistické črty,“ spomína Monika, ktorá po týchto slovách absolvovala so synčekom diagnostiku autizmu v súkromnom diagnostickom centre Kvapka v Bratislave.

Tam im potvrdili, že Tomáško spĺňa kritériá pre poruchu autistického spektra. Diagnózu detského autizmu potom potvrdil aj pedopsychiater.



„Pár metrov od domu, kde bývame je plavecké centrum Žabka pre bábätká a deti do 6 rokov, kam sme s manželom začali Tomáška brávať. Od narodenia totiž miluje vodu. Niekedy sa chce doma kúpať aj dvakrát za deň. Pobyt v bazéne mu robí dobre, je totiž takzvaný plavec,“ vysvetľuje Monika.

Nádej vďaka Vilovi Rozborilovi

„V relácii Vila Rozborila som raz videla príbeh jedného autistického chlapčeka, ktorý bol v Turecku plávať s delfínmi a veľmi mu to pomohlo. Hoci predtým vôbec nerozprával, po delfinoterapii začal komunikovať a dokonca spájať aj vety. Vtedy som si povedala, že presne toto by potreboval aj Tomáško,“ hovorí Monika s tým, že sa o tom rozprávala s niekoľkými mamičkami autistických detí, s ktorými sa stretáva a tie jej poradili absolvovať ešte predtým diagnostiku a terapiu u jedného poľského špecialitu, čo ich deťom výrazne pomohlo.

Delfíny učia deti rozprávať

„Už sme sa k doktorovi Veľovi do Varšavy aj prihlásili a čakáme na voľný termín.Financie sa nám ešte nepodarilo dať dokopy, tak sme na stránke ludialudom.sk poprosili dobrých ľudí, či by nám prispeli. Akonáhle sa nazbiera potrebná suma, ideme,“ vyhlásila Tomáškova mama odhodlane s tým, že ak sa toto podarí, ďalší cieľ je delfínoterapia ktorá je síce finančne náročnejšia, ale Monika je presvedčená, že práve ona pomôže Tomáškovi nadviazať očný kontakt a začať rozprávať.

Pre autistické deti sú delfíny veľkou nádejou. Oldřich Bureš praktizuje delfinoterapiu v Turecku. Zdroj: archív O. B.

„Je nám jedno, či plávanie s delfínmi absolvujeme v Turecku, na Ukrajine alebo Egypte, hlavne, aby to bolo čím skôr, aby sa Tomáško posunul vpred ako ostatné deti s touto poruchou, ktorým už delfíny pomohli zaradiť sa medzi ľudí. Tieto terapie však treba opakovať, takže bude asi problém zohnať dosť peňazí, ale urobíme pre to všetko!“ uzavrela Monika.

