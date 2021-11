Chcel komunizmus s ľudskou ľudskou tvárou, ale zásah z Moskvy mu to v roku 1968 zmaril. Po Nežnej revolúcii v novembri 1989 sa vrátil do politiky. Žiaľ, o tri roky zahynul pri havárii, ktorá dodnes vyvoláva otázniky. Alexander Dubček († 70) bol pre mnohých hrdinom, pre iných však slabochom.

Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka v Uhrovci (okres Bánovce nad Bebravou) dostane novú strechu. K jej rekonštrukcii pristúpilo Trenčianske múzeum v Trenčíne, ktoré objekt spravuje, z dôvodu jej narušeného technického stavu a zatekania do podkrovných priestorov expozície. Na snímke robotníci pracujú na odstránení starých strešných šindľov v Uhrovci 13. apríla 2021. FOTO TASR - Radovan Stoklasa Zdroj: RADOVAN STOKLASA

Alexander Dubček sa narodil presne pred sto rokmi, v Uhrovci, v tom istom dome ako Ľudovít Štúr. Vyrastal v USA a neskôr v sovietskom Kirgistane, bojoval v SNP. „Samozrejme, že na to spomínal. Aj sme tieto miesta navštevovali. Jeho rodisko bola evanjelická fara so školou, kde ubytovávali ľudí, ktorí to potrebovali. A keďže sa dedo vrátil z USA na Slovensko, dostal tam byt,“ vysvetlil najstarší Dubčekov syn, lekár Pavol.

Od januára 1968 do apríla 1969 bol Dubček prvým tajomníkom Ústredného výboru Komunistickej strany Česko-Slovenska. Bol symbolom reforiem známych ako Pražská jar, ktoré vyvrcholili v roku 1968. V auguste spomínaného roka ich ukončila invázia armád Varšavskej zmluvy. Ak by Pražská jar nebola násilne prerušená, dnes mohli byť podľa Pavla Dubčeka Česko a Slovensko oveľa ďalej. „Otec mal ekonomických poradcov. Hospodárstvo by bolo omnoho silnejšie,“ upozornil.

Lenže politici vtedajšieho Sovietskeho zväzu rozhodli a Dubček musel odísť z funkcie. Žil v ústraní ústraní, pod dohľadom Štátnej bezpečnosti (ŠtB). Pracoval v Západoslovenských štátnych lesoch. „To, že nás sledovali, bolo známe. Kontrola bola pred naším domom, tam neustále zastavovali ľudí, ktorí sa k nám snažili zazvoniť. Sledovali aj nás, deti,“ zaspomínal syn Pavol. „Mal ponuky z európskych štátov, hlavne Švédsko by mu dalo politický azyl bez problémov,“ poznamenal Dubčekov syn. „Otec mal svoje predstavy, a keďže im verilo viac ako 80 percent národa, tak sa rozhodol, že ho neopustí,“ dodal.

