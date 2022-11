Zlatý medvedík Haribo tento rok oslavuje 100. narodeniny. Redakcia nemeckého Bildu pri tejto príležitosti navštívila Olivera Maiera, ktorý má veľmi zvláštnu prácu. Je somelierom zlatých medvedíkov.



Do rodinného podniku, založeného v Bonne v roku 1920 vstúpil tento potravinársky inžinier pred štyrmi rokmi. Dnes je šéfom manažmentu kvality. Znie to síce komplikovane, ale jeho práca je veľmi chutná. A to doslova. Každý deň totiž testuje gumových medvedíkov. Ročne ich vycmúľa až 250 kíl! To je asi 1250 balení. Ako sa to dá?



Vyžaduje si to trénované podnebie, fajnový nos a dobrú mieru v oku. „Najskôr sa pozriem, či farba obalu zodpovedá jeho obsahu. Potom skontrolujem, či medvedíci voňajú ovocne. Dôležité je tiež, aby boli farební, ale nie zakalení,“ povedal Oliver Maier pre nemecký Bild s tým, že na záver na medvedíka zatlačí, aby zistil, či je elastický. S úsmevom vysvetlil, že to, že posudzuje také množstvo medvedíkov, neznamená, že ich všetkých naozaj aj zje. To, koľkí z nich skončia v jeho žalúdku, vie len on sám.



Rozdiel tejto práce oproti somelierovi vína je podľa Maiera v tom, že nie každý ročník by mal byť iný, ale každá šarža by mala chutiť rovnako dobre.

Maier stráži tajný recept

Za svoje schopnosti dostal Maier zvláštny dôkaz dôvery. Pred tromi rokmi mu spoločnosť prezradila tajný recept na zlatých medvedíkov. Na celom svete ho pozná len 12 ľudí.

Pri príležitosti tohtoročného jubilea vyvinul Maier spolu so svojím tímom „čas na koláč“. To sú zlaté medvedíky s koláčovou chuťou, napríklad s chuťou Schwarzwaldskej čerešne.



Keď cestuje po svete, kontroluje všade v obchodoch aj stánkoch balenia medvedíkov. „Keď som napríklad v Amerike, chodím do malých obchodíkov a kontrolujem, či je kvalita nášho tovaru rovnaká, ako keď opúšťal fabriku,“ vysvetľuje Maier s tým, že kvôli množstvu ochutnávok hrá futbal a bicykluje.

A čo hovorí na jeho prácu lekár? „Raz do roka mi náš podnikový lekár kontroluje krv a všetky výsledky boli zatiaľ skvelé.

Made in Germany

Zlaté medvedíky sú jedným z najznámejších vynálezov „Made in Germany“ Ich tvar je rovnaký na celom svete a medzinárodne chránený. Ovocná príchuť sa predáva v zlatých vrecúškach od roku 1961 a svoj úsmev medvedíky dostali v roku 1999. Zaujímavá príchuť zeleného jablka pribudla vo vrecúškach s medvedíkmi až v roku 2007.



Zlaté medvedíky si môžete kúpiť naozaj na celom svete, dokonca aj na najvyššej hore sveta Mount Everest.