Do Žilinského a Trenčianskeho kraja prišli od 1. decembra superluxusné moderné vlaky. Cestujúca verejnosť sa s elektrickými vlakmi Panter môže tešiť aj na väčší komfort a kapacitnejšie súpravy.

Pantery boli vysúťažené v najväčšom železničnom megatendri a postupne by ich malo jazdiť až 25. Cestujúcich určite potešia komfortnejšie sedačky, ako aj moderný dizajn. Najväčším pozitívom je však rýchlosť - vlaky jazdia na zmodernizovaných tratiach až 160-kilometrovou rýchlosťou. Sú plne vybavené wifi pripojením a majú aj vyššiu kapacitu oproti tým, ktoré na tratiach doposiaľ jazdili.

Na ktorých tratiach jazdia Pantery

25 kusov nových moderných elektrických vlakov má celkovú hodnotu až 160 miliónov eur. Tieto moderné vozne majú dve verzie. Prvých 13 kusov s dĺžkou jedného vlaku 80 metrov má celkovú kapacitu miest na sedenie 247. Ďalších 12 ultra moderných súprav má dĺžku až 106 metrov a celkovú kapacitu miest na sedenie 343.

Postupne luxusné vlaky budú zaraďovať na trate medzi Žilinou a Čadcou, Žilinou a poľským Zwardoňom, ďalej medzi Žilinou a Liptovským Mikulášom, ale spoja aj dve krajské mestá- Žilinu s Trenčínom. Na každej zo spomenutých tratí už jazdí aspoň jedna súprava a postupne sa k nim budú v priebehu decembra a januára zaraďovať ďalšie.

Pritiahnu do vlakov viac cestujúcich?

Prvý luxusný vlak vyrazil na trať zo Žiliny do Zwardoňa 1. decembra za účasti ministra dopravy Andreja Doležala. „Teší ma, že do vozového parku našich železníc pribudnú nové ekologické elektrické jednotky, vďaka ktorým budú môcť ľudia cestovať bezpečnejšie a pohodlnejšie. Nové vlaky, ktoré v posledných rokoch pribúdajú do slovenských regiónov, sú pre cestujúcich ďalším z argumentov, prečo nechať auto doma a cestovať do práce, či do školy verejnou dopravou. Cestovanie vlakom bude mať podľa mojej mienky v budúcnosti stále väčší význam," povedal minister.

Aj takto chce prilákať ľudí do vlakov na Kysuciach, ktoré sú veľmi zaťažené osobnou aj kamiónovou dopravou, a kompletná dostavba kysuckej diaľnice D3 je stále v nedohľadne.

Generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko Filip Hlubocký. Zdroj: Matej Kalina

Spokojný s dodaním nových vlakov je aj riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), ktorá prevádzkuje osobnú vlakovú dopravu. „Tento tender vôbec nebol jednoduchý. Pre čo najväčšiu transparentnosť sme ho museli po našich predchodcoch vypísať nanovo a všetky procesy urýchliť tak, aby nové vozidlá prišli čo najskôr. Najväčší tender v histórii ZSSK sme nakoniec úspešne dotiahli do konca a nové vlaky budú predstavovať obrovský skok vpred v kvalite cestovania v regióne,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.