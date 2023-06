Už v utorok, deň pred koncertom sa prví fanúšikovia stretli v meste, mnohí z nich boli zo zahraničia. Do Trenčína pricestovala celá rodina aj zo švédskeho mesta Gothenburg. "Prišiel som s manželkou, dvomi deťmi a dvomi psami, celá rodina. Psy zostanú doma v karavane a my pôjdeme na koncert," povedal otec rodiny s tým, že cesta im trvala približne tri dni a prešli okolo dvetisíc kilometrov a to iba kvôli koncertu ich obľúbenej skupiny.

Fanúšikovia zo Švédska vravia, že celá rodina má rada Rammstein a každý rok sa snažia dostať aspoň na 1 koncert. "Doteraz som bol na 4 koncertoch. Myslím si, že je to úžasné, a je to dobré, že vystupujú aj na Slovensku. Je to prekrásna krajina, je to skvelé tu byť," povedal fanúšik zo Švédska, ktorý prišiel na Slovensko po prvýkrát a aj s rodinou tu strávi dohromady tri dni.

V originálnych outfitoch pricestovali aj Slováci. "Ja som z Prešova a ešte sú tu so mnou kolegyne a kolegovia z Liptovského Mikuláša. Už po štvrtýkrát ideme na Rammstein a povedali sme si, nech to nie je také obyčajné, že sa oblečieme tematicky ako z jedného videoklipu Rammsteinu. Nech to má šmrnc," prezradili nadšení fanúšikovia spod Tatier a z Liptova.

Do Trenčína pricestovalo aj mnoho Čechov. "Toto je už môj 22. koncert Rammsteinu. Jazdím po Európe a najďalej som bola v Anglicku. Môj prvý koncert bol v Prahe a najnezabudnuteľnejší bol vlani, pretože to bolo po kovide a bola to vtedy obrovská radosť nielen pre nás, fanúšikov, ale aj pre kapelu, ktorá mohla konečne po troch rokoch opäť hrať a dokončiť turné, ktoré začali predtým," povedala fanúšička z Čiech s tým, že sa jej podarilo vtedy stretnúť aj s kapelou.

Vlani v Prahe vybrali po koncerte 10 fanúšikov. "Bolo to super, bolo to rýchle, pretože sme na to mali iba 15 minút. Oni prišli, potriasli si s nami rukami, pofotili sa s nami. Niektorí odišli, niektorí tam s nami zostali, rozprávali sa s nami. Boli hrozne radi, že tam ako fanúšikovia sme, bolo to veľmi milé," povedal fanúšička s tým, že podľa nej sú najlepší fanúšikovia určite v Berlíne, pretože vedia byť veľmi spontánni a emotívni.

"Tu v Trenčíne sú aj Maďari, Česi, Poliaci, ale myslím si, že na Slovensku a v Čechách, v Poľsku sú fanúšikovia takí umiernenejší. Tento rok ešte budem na koncerte v Poľsku a ak ma šéf pustí, pôjdem aj na ďalšie koncerty," dodala fanúšička.

Tá sa vyjadrila aj k obvineniam, ktoré momentálne sprevádzajú Rammstein zo strany fanúšičiek, ktoré tvrdia, že boli sexuálne zneužité spevákom Tillom Lindemannom. "Nebolo by to prvýkrát, čo by sa z nejakej hviezdy vykľul násilník. Ale tiež by to nebolo po prvýkrát, čo si to nejaká kočka vymyslela. Ja si nemyslím, že by to bola pravda. Till jedno dievča odmietne, ale desať ďalších už tam stojí v rade," uzavrela fanúšička.

Koncertu sa nevedela dočkať ani sympatická Dagmar. "To si neviete ani predstaviť akú radosť ako skalná fanúšička prežívam. Ľudia, ktorí vravia, že nejde o dobrú kapelu asi nepoznajú ich texty, nikdy sa nad nimi nezamýšľali, tie texty majú veľmi hlboký význam," povedala Dagmar s tým, že tento koncert je pre ňu celoživotnou udalosťou. Tá bola v minulosti už na dvoch koncertoch v Poľsku a Bratislave.

