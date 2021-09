Tip na výlet: Navštívte kamenný hrad v tajomnom pohorí Tribeč ×

Hľadáte tip na pekný víkendový výlet? vyberte sa do tajomného pohoria Tribeč, kde sa vraj strácajú ľudia. navždy. No ešte pred tým než sa vám to udeje, môžete si užiť túru na zrúcaninu Oponického hradu pri Oponiciach. Obec sa nachádza medzi Nitrou a Topoľčanmi.