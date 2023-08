Timotej mal prísť na svet ako zdravé dieťa. Nič ani náznakom nenasvedčovalo tomu, že bude mať v živote zdravotné problémy. Nakoniec však prišiel na svet s ťažkou popôrodnou parézou plexus brachialis, teda mechanickým poškodením ruky. „Chcela som sa, pre problémy s chrbticou, dohodnúť s lekárom na cisárskom reze, keď však k tomu prišlo, nedohodli sme sa, musela som rodiť prirodzenou cestou,“ hovorí Gabriela Záhorská.

Pôrod začal o pol 3 popoludní a Timotej sa narodil až ráno pred 9 hodinou. „Keď som bola na pôrodnej sále, sestričky volali druhého lekára, nech sa ide na mňa pozrieť, že sa im niečo nezdá, v tom tam došiel môj doktor s tým, že on zodpovedná za tento pôrod,“ hovorí mamička.

Tá tvrdí, že samotný pôrod bol mimoriadne dramatický a bolestivý. Lekár podľa nej malého tak silno ťahal, až mu takmer odtrhol ruku. „Keď už prišlo na samotný pôrod, doslova syna zo mňa vytrhol, takže mu vytrhol aj nervy z miechy,“ je presvedčená mamička.

Poškodené nervy následne mali, podľa nej, za následok, že chlapčekova pravá ruka zostala nehybná. „Na druhý deň prišla sestrička okolo obeda a hovorí mi, aby som sa nezľakla, keď ho rozbalím, lebo má nehybnú ručičku, ale že to sa stáva, že sa to rozcvičí,“ konštatuje mamina chlapca.

Tá vraví, že samotný pôrod bol strašnou skúsenosťou aj pre ňu a nasledovali dlhé zdravotné komplikácie. „Nakoniec sme boli na pôrodnici 10 dní. Keď sme sa vrátili domov, malý mal ruku ako handru. Od ramena nemal vôbec hybnosť. Tým, že mal poškodené nervy v mieche, ruka zostala nefunkčná,“ hovorí Gabriela.

Podľa matky Timko nerobil do dvoch rokov rukou vôbec nič. „Potom bol ako 3,5 mesačný operovaný v Prahe. Tam mu robili kompletnú rekonštrukciu nervov, lebo štyri nervy z piatich mal odtrhnuté a piaty poškodený. Vzali mu štepy z nohy a vsadili mu nervy do miechy. Bola otázka niekoľkých rokov, či a nakoľko sa to ujme. Podľa toho, čo vidíme, nejaké nervy sú tam možno funkčné, ale až po dva a pol roku sme videli, čo je schopný s tou rukou spraviť a čo nie,“ hovorí mamina.

Ďalšia operácia upravila ohnutie v lakti a rotáciu. Operácií už chlapec absolvoval 4, a to zrejme nie je konečný počet, pretože zápästie má stále ohnuté. „Do ruky nič nevie chytiť. Úchop v prstoch nemá prakticky žiadny. Prsty má rovné, nevie ich ovládať,“ opisuje Timkove problémy mama.

Operácie vykonali v Prahe aj v Rakúsku, keďže na Slovensku sa takéto prípady neoperujú. Aj keď operáciu vo Viedni spätne preplatila poisťovňa, rodičia dostali len polovicu peňazí. „Prvú operáciu preplatili bez problémov, druhú preplatili tiež, ale z poslednej nám z 10-tisíc eur zaplatili približne polovicu,“ hovorí G. Záhorská s tým, že peniaze sa rodičia snažia zohnať aj iným spôsobom.

Mamina zbiera staré retro detské kočíky, retro hračky a oblečenie a budúci mesiac organizuje v Hrušovanoch ich výstavu, pričom výťažok zo vstupného bude použitý na rehabilitácie a rehabilitačné pomôcky pre Timka.

Okrem toho rodičia žalujú nemocnicu v Partizánskom, pretože sú presvedčení, že za Timkove zdravotné problémy môže lekár. Žiadajú vyše stotisíc eur. Prvý podnet na súd bol podaný už v decembri 2019, prvé pojednávanie bolo koncom roka 2021, ďalšie pojednávania zatiaľ vytýčené neboli.

