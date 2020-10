Obe mestá prostredníctvom svojich webov hľadajú tých, ktorí chcú pomôcť pri zabezpečovaní administratívnych úkonov.

"Túto úlohu chceme zvládnuť čo najlepšie. Preto vyzývame verejnosť na zapojenie sa do organizačného zabezpečenia testovania občanov formou dobrovoľníctva," uviedla na webe mesta hovorkyňa Piešťan Drahomíra Moretová.

Mesto priložilo dotazník na registráciu, záujemcovia si môžu vybrať v rámci neho deň alebo dni, kedy sa chcú počas testovania podieľať na potrebných činnostiach.

Okrem administratívy sa Piešťanci môžu zapojiť aj ako dobrovoľníci na usmerňovanie, riadenie a iné pomáhanie pri testovaní.

Hlohovec

V Hlohovci sa dobrovoľníci môžu prihlásiť prostredníctvom mailov. Mesto hľadá spolupracovníkov na oba víkendy operácie Spoločná zodpovednosť, a to od 30. októbra do 1. novembra a od 6. do 8. novembra v čase 8.00 – 12.00 h a 13.00 – 20.00 h.

Hovorkyňa Zuzana Hrinková Siebenstichová pripomenula odporúčané kritériá na registráciu, a to vek od 18 do 50 rokov a dobrý zdravotný stav.