Pamätáte si ešte tie časy, keď cesta taxíkom cez obľúbenú aplikáciu z centra Bratislavy do Petržalky, Ružinova či iných častí stála do sumy 5 eur? Tak, to obdobie je už dávnou minulosťou! Jedna cesta vám totiž urobí poriadny prievan v peňaženke.

Kedysi platilo iba jediné pravidlo – pokiaľ si nezavoláte taxík cez mobil a nasadnete do pristaveného vozidla, ktoré čaká na svojom rajóne, „skrachujete“. Našťastie, aj taxi služby idú s dobou a v Európe sa pred rokmi rozmohla aplikácia Bolt, ktorá už dlho fičí aj u nás. Jednoducho si ju nainštalujete do telefónu, pridáte údaje z platobnej karty a pohodlne si privoláte šoféra. Dokonca máte na výber, aké vozidlo chcete. Či už obyčajné, alebo XXL, prípadne keď si kliknete na možnosť Green, príde po vás elektromobil. Keď Premium, priplatíte si, ale veziete sa v luxusnom voze. Samozrejme, možností je mnoho.

Ceny taxíkov, či už keď si privoláte Bolt alebo Hopin, sa vyšplhali na maximá. Zdroj: Internet

Túto službu si už roky ľudia nevedia vynachváliť a volanie taxíka priamo cez operátora akoby už úplne vymizlo, a to aj z toho dôvodu, že ceny Boltu boli omnoho priaznivejšie. Ešte minulý rok ste sa z Petržalky doviezli do centra mesta maximálne za 5 eur. V špičke za 6 eur. Z Petržalky do Ružinova cena tiež vychádzala maximálne do 6 eur. Keď nebola špička, dokonca sa vám podarilo zohnať taxík aj do štyroch eur. Časy sa však zmenili… Trh s palivami je hore nohami, ceny sú na astronomickom maxime a ľudia to pociťujú už aj pri jazde taxíkom.