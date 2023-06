Hlava funguje, telo nie. Aj tak by sa dala opísať krutá diagnóza amyotrofickej laterárnej sklerózy (ALS), ktorou trpí bývalá skvelá učiteľka Iveta Chamcová (55) z Vranova nad Topľou. Len pred troma mesiacmi vzala táto strašná choroba života aj Eve Velickej (56) z Lakšárskej Novej Vsi.

Eva Velická prežila s manželom Tiborom krásnych 39 rokov. „Bola láskou môjho života a navždy ňou zostane,“ hovorí s plačom T. Veličký, ktorý bojoval s neľútostnou smrťou o život ženy štyri roky, odkedy sa dozvedeli jej diagnózu. Do poslednej chvíle dúfal, že nad smrťou zvíťazia.

„Manželka dostala v roku 2018 výron členka. Asi po dvoch mesiacoch dostala výron na druhý členok. To už sme išli na vyšetrenie do Bratislavy. Tam jej povedali, že pravdepodobne má sklerózu multiplex,“ hovorí T. Velický s tým, že manželku to veľmi trápilo, pretože ako zdravotná sestra dobre vedela, čo ju čaká.

Po dvoch týždňoch sa vrátila domov o desať kilogramov ľahšia, jej stav sa ale nelepšil. „Za dva mesiace sme išli na kontrolu. Opäť jej robili vyšetrenia a to už jej povedali, že je to ALS. Povedala mi: Tibi, ja tu nechcem byť,“ hovorí s plačom zdrvený manžel.

Nastal neľútostný boj s časom. Manžel, dcéra aj syn začali skúšať všetko, čo by ich milovanej manželke a matke mohlo pomôcť. „Začali sme objednávať vitamíny zo Singapuru. Trojmesačná kúra nás vyšla na 1800 eur, to sme absolvovali trikrát po sebe, nenastali však žiadne zmeny. Ku koncu kúry už mala aj problémy s prehĺtaním,“ hovorí T. Velický.

Po roku a pol, keď už E. Velická začala ťažšie chodiť objavila rodina ďalšiu nádej, tentoraz na Ukrajine. „Zistili sme, že tam liečia pomocou kmeňových buniek. Nenastala však žiadna zmena. Oni nám povedali, že by sa to malo absolvovať aj štyrikrát, ale jeden trojdňový pobyt v nemocnici stál 10-tisíc eur,“ ozrejmuje T. Velický.

Aj keď liečba stála neskutočne veľa peňazí, T. Velický, ktorý mal v tom čase s bratmi stavebnú firmu bol ochotný obetovať všetko čo mal. „Mali sme aj nasporené, plánovali sme, že keď pôjdeme do dôchodku, budeme si už len užívať…“ vzdychol si vdovec s tým, že začali chodiť na terapeutické cvičenia do Rakúska, či Piešťan, čo bolo tiež nesmierne nákladné.

„Boli sme tam mesiac v kuse, každý deň sme chodili cvičiť až 4 hodiny. Dávali jej tam elektroliečbu. To ešte manželka chodila. Po tejto terapii som vybavil kúpele v Kováčovej, kde sme boli mesiac. Tam sme šli ešte o paliciach, ale odtiaľ už na vozíku,“ hovorí manžel.

Vtedy začal boj s úradmi o pomôcky. „To bola katastrofa. Na bezbariérovú rampu sme čakali trištvrte roka. To už som bol tak nahnevaný, že som ju chcel kúpiť za vlastné, ale nebola lacná, stála 12-tisíc eur,“ pokračuje T. Velický.

To už sa stav manželky rapídne zhoršoval. Evka mala problém s prehĺtaním, slabol jej zrak, ruky aj nohy. „Povedali sme si, že musíme niečo vymyslieť, aby sa maminka cítila dobre,“ hovorí s plačom vdovec. Ten sa vzdal firmy a zostal s manželkou doma, aby sa o ňu mohol starať 24 hodín denne. To trvalo asi rok a pol.

„Spával som 3, 4 hodiny denne. Mal som strach, či sa jej niečo nestane, keď budem spať,“ hovorí obetavý manžel. To už nastúpili aj problémy s prijímaním stravy. Vtedy jej museli zaviezť prijímanie stravy cez žalúdok. Manželka pomaly prestala rozprávať, tak Tibor vymyslel komunikáciu cez písmenká, na ktoré on ukázal a manželka mrkla.

